國道傍晚多處壅塞 部分路段車速20公里以下

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）明天起有4天清明節連續假期。高速公路局觀測，今天傍晚起國道有下班及返鄉車流，多處路段壅塞，部分路段車速不到20公里。

高公局說，西部國道路網於下午4時後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1內湖至圓山南向、桃園至中壢南向、湖口至竹北南向、桃園至五股北向，國2大園至機場系統東向及國3安坑至樹林南向。

高公局傍晚6時30分路況資訊顯示，車速20公里以下路段，包括國1南向堤頂到下塔悠、中壢服務區到內壢，國1北向台中到大雅，國3南向環東到南港。

車速40公里以下路段，包括國1內湖到環北、竹北到新竹、后里到台中系統、台南系統到永康、路竹到高科；國3新店到土城。

雙鐵部分，台鐵及高鐵都正常營運，台北車站人潮較平日略多。

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航空部分，民航局說，因應金門縣政府原訂今天及6日，台中往返金門專船因海象不佳取消的狀況，已於前兩天協調航空公司協助放大機型及加開班機。除於節前已放大台北往返澎湖及金門航班機型，清明節前後也增開台北往返金門及高雄往返澎湖各2班加班機。

民航局說，清明節前台灣本島往離島及節後離島往本島方向訂位較滿，但部分航班仍有空位，疏運期間，民航局將持續掌握各機場現場候補狀況，適時協調航空公司增班。（編輯：李亨山）1140402