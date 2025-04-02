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籌建花蓮及嘉義安養院 創世基金會籲民眾募款協助

2025/4/2 19:16（4/2 19:46 更新）
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創世基金會持續募集籌建花蓮及嘉義清寒植物人安養院經費，但2處建院經目前皆僅募到1成，呼籲善心企業、社團及民眾伸援。圖為嘉義擴院工程進行地下灌漿作業情形。（創世基金會提供） 中央社記者陳婕翎傳真 114年4月2日
創世基金會持續募集籌建花蓮及嘉義清寒植物人安養院經費，但2處建院經目前皆僅募到1成，呼籲善心企業、社團及民眾伸援。圖為嘉義擴院工程進行地下灌漿作業情形。（創世基金會提供） 中央社記者陳婕翎傳真 114年4月2日
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（中央社記者陳婕翎台北2日電）落實「在地安養」，創世基金會持續募集籌建花蓮及嘉義清寒植物人安養院經費，預計完工後皆可服務近百床，無奈2處建院皆僅募集1成，基金會呼籲民眾發揮愛心，一人一力幫助建院。

創世基金會自民國75年成立以來，已走過近40年的歲月，以在地安養為核心逐步設立17家安養院及3處分會。目前花蓮分院正進行預設樁基的施工，嘉義新院則在進行地下2樓地板灌漿作業，預計2處完工後將提供90床的服務。

創世基金會主任吳昭芬今天透過新聞稿指出，這2處建設募款進度僅達10%，使基金會對未來的發展感到擔憂。呼籲善心企業、社團及民眾伸出援手，齊心協力完成這些安養院的建設，幫助花蓮及嘉義清寒植物人。

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創世基金會持續募集籌建花蓮及嘉義安養院建院經費，將於4月12日在圓山花博花海廣場舉辦年度園遊會，以「愛•守護」為公益主題，邀請民眾認助每月新台幣600元築夢瓦，或公益園遊券每張200元幫助建院。

創世基金會指出，基金會重視ESG永續發展，盼創造更美好的生活環境，園遊會將於當天上午9時30分開始舉行至下午5時結束，現場共有40個攤位，有文創角色「柴語錄」開場及歌手張棋惠獻聲，為了響應永續精神，全場不提供塑膠袋。（編輯：李亨山）1140402

#創世基金會
#圓山
#募款
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