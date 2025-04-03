清明連假首日國道多處局部壅塞 部分路段12時前高乘載管制

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（中央社記者汪淑芬台北3日電）今天是清明節連續假期第1天，國道一早就出現返鄉、掃墓及出遊車潮，多處路段車流量大，局部出現塞車，車速不到40公里。

根據高速公路局上午8時25分即時路況資訊，國3北向新店到木柵休息站，車速只有17公里。車速40公里以下路段，包括國3北向木柵休息站到木柵；國1南向楊梅到竹北、台中到南屯、埔鹽系統到員林；國3南向大溪到高原。

另國1南向楊梅到湖口服務區、竹北到新竹、泰安服務區到台中系統、南屯到彰化；國3鶯歌系統到大溪、龍井到彰化系統、崁頂到南州，車流量也非常大，車速在60公里以下。

高公局預估，今天國道車流量124百萬車公里，是4天連假中最多的一天，為平日車流量的1.3倍，其中南向路段約70百萬車公里，為平日的1.5倍，交通需求主要為掃墓、返鄉及旅遊車潮。

高公局今天實施下列國道管制措施：

一、匝道封閉：清晨5時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；凌晨0時至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）。

二、高乘載管制：上午6時至中午12時，國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山，各交流道的南向入口匝道。

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高公局說，4天連假國道都採單一費率，0至5時暫停收費。現有開放路肩措施照常實施，每天增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。假期間將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。

高公局建議用路人多利用替代道路，國5頭城往坪林地區，可改走台9線；國1、國3新竹往返台南地區，可改走台61線；國6台中往返南投地區，可改走台63線；國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，可改走台74線接國4。（編輯：李錫璋）1140403