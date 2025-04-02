清明節前天冷量減 掃墓花款百合、菊花價漲

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（中央社記者楊淑閔台北2日電）清明節將至，掃墓用花必用百合、菊花，批發花商今天表示，節前天冷產量減少，對比去年同期約上漲2、3成，建議可在傳統市場買包好花束1對（2束），基本花款都有，較划算。

清明連假為3日到6日，農業部農糧署表示，掃墓用花主要是表達一種感懷之情，通常會使用的主力花款有素雅的百合，以及端莊的菊花，還有康乃馨、唐菖蒲等。

批發花商告訴中央社記者，這一週受到天冷下雨影響，產量減少，百合、菊花的批發價都漲2、3成；建議可到傳統市場的門市購買包好的花束，通常買1對2束，會使用菊花、劍蘭等基本花款，比較划算，比較好的花束，則會使用百合。

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業者說，百合1枝4朵以上的每把（5枝）新台幣300到500元，1枝2朵則是每把200元；菊花每把（10枝），批發價200到300元。

另外，業者說，康乃馨沒上漲1把20枝，不到200元，但是量不多；以及唐菖蒲1把10枝，約150到200元，量也不多。（編輯：李亨山）1140402