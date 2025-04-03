高中職減招放寬 教育部：分階段穩定調降班級人數

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（中央社記者陳至中台北3日電）少子女化和私校競爭，衝擊公立高中職招生，教育部近日調整減招法規，刪除「前一學年度就學機會率高於120%」條款，將分階段審慎評估，穩定調降班級人數。

少子女化使各縣市學生人數遞減，加上高中職免學費政策、私立高中競爭等因素，不少公立高中近年出現名額過剩的狀況。教育部於去年8月宣布，除竹苗區因新興人口成長，其餘教育部主管的國立、私立高中，都將於114學年起每班調降1人。

然而，還是有很多學校等不及，113學年度全國共有包括花蓮高中、花蓮女中等18校主動申請調降班級人數，經教育部審議後，核定減少1到2人不等。

教育部於今年3月21日修正發布「高級中等學校因應少子女化調整班級數及班級人數處理原則」，放寬減招規定。原本要求前一學年度就學機會率（預計招生的名額除以生源人數）須高於120%，才能主動申請減招，修法後刪除「120％」的明確界線，但仍保留「得視各就學區的就學機會率及區域人口發展趨勢，逐年調整學校班級人數」。

教育部今天以文字回應，強調立場從未改變，前一次修法是在民國106年2月，因應的是107到109學年度的班級人數政策；這次修正則是配合113年8月的新政策（即除竹苗區外，114學年班級人數調降1人）。

教育部表示，整體政策仍維持「公私立衡平考量」、「分階段穩定調降」，法規的調整，是給予各校因地制宜的彈性。

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根據教育部提供的人口變化趨勢，114學年度高一新生人數將降至低谷的18.2萬人，但116學年度因龍年效應（農曆龍年出生的嬰兒較多），會再攀升到22.3萬人，117到121學年度維持在20萬人上下，之後則會再迎接另一波下降。

教育部因此評估，現階段仍不宜大規模減招，而是引導各校朝向精緻化教學、提升品質的同時，穩健調控班級人數。未來將持續收集各界意見，依據人口趨勢、各校實際招生情形及就學機會率等，審慎評估。（編輯：林恕暉）1140403