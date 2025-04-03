玉山黃喉貂獵帝雉保育員首見 驚喜目擊公鳥示警救美

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（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）黃喉貂是雜食性動物，會群體圍獵體型比牠們大的山羌，又稱「羌仔虎」；保育巡查員何昌穎近日目擊黃喉貂試圖追捕帝雉，黃喉貂雖未成功，但是他服務21年首見，覺得非常驚喜。

玉山國家公園生態豐富，除有研究人員去年12月在塔塔加地區首次目擊並記錄野外公、母黃喉貂交配40分鐘，近日還有保育巡查員何昌穎拍到黃喉貂試圖獵捕黑長尾雉（帝雉）過程；他今天表示，在玉山園區服務21年，常見黃喉貂追山羌，近日首次見到追捕帝雉，黃喉貂獵捕帝雉不容易，他目擊此行為覺得又驚又喜。

何昌穎表示，當時在林下漫步見到1公、1母帝雉正在活動，公帝雉突然拉長脖子發出警戒音，似乎他的身後有什麼異樣，他轉頭看，發現一隻戴項圈的黃喉貂從遠處迅速奔跑過來，嚇得公、母帝雉各自逃離，可惜他夾在中間無法兩邊拍，但從聲音可明顯聽到帝雉跳上樹躲避，最後驚恐往山谷逃離，黃喉貂只能無奈乾瞪眼。

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玉山國家公園管理處表示，黃喉貂如何育幼、何時繁殖、婚配關係等仍充滿謎團，透過多年生態調查及野外工作，知道黃喉貂偏向「雄性結盟」；目前還有進行中「112年至115年玉山國家公園塔塔加地區黃喉貂繁殖育幼監測及親緣分析計畫」，累積黃喉貂生活史資訊。

玉管處表示，研究包含發情、交配及育幼時間、季節及行為模式；了解公貂與母貂於繁殖期及非繁殖期互動模式及群體組成；透過親緣分析及監測資料探討社群結構及配偶制度等，此計畫已拍到台灣首筆黃喉貂交配影像，未來持續進行各項委託、自行研究。（編輯：陳仁華）1140403