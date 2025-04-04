加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
宜蘭綠博遊園車疑煞車失靈撞死遊客 明休園1天
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

5日起水氣漸增高山可能零星降雪 連假後整週偏溼

2025/4/4 17:07（4/4 17:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台北市萬華區民眾外出撐傘遮雨。（中央社檔案照片）
圖為台北市萬華區民眾外出撐傘遮雨。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北4日電）中央氣象署今天預報，明天起華南雲系東移、水氣漸增，中部以北有短暫陣雨，3500公尺以上高山有零星降雪機率，連假後於7日起，華南水氣影響，整週偏溼。

氣象署說，明天華南雲系東移，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨，中部地區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲；6日西半部山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

氣象署預測，連假後，華南水氣影響，整週偏溼，7日至10日華南雲系東移，中部以北、東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；11日至13日，台灣附近水氣仍多，不排除有鋒面系統在附近發展或通過，各地雲量仍多，天氣較不穩定，降雨機率高。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

氣溫方面，氣象署預測，明天及6日，北部及東北部攝氏16至24度、中部17至27度、南部19至29度、花蓮17至23度、台東19至25度；澎湖19至25度、金門17至25度、馬祖16至21度。

至於7日至10日部分，北部17至28度、中部18至29度、南部20至31度、宜蘭17至25度、花蓮19至26度、台東20至28度；澎湖20至26度、金門17至25度、馬祖16至22度。（編輯：龍柏安）1140404

#鋒面
#金門
#澎湖
#中央氣象署
#氣象署
延伸閱讀
氣象署：4及5月氣溫正常6月偏高 雨量可能皆偏少清明連假國道客運成長 西部與東部仍逾6、7成空位宜蘭綠博遊園車疑煞車失靈撞死遊客 5日休園1天
最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
氣象署：4及5月氣溫正常6月偏高 雨量可能皆偏少
23
更多編輯台推薦新聞：