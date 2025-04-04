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連假第2天傍晚國道多處北向慢速 5日14路段易塞

2025/4/4 19:52
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（中央社記者汪淑芬台北4日電）今天是清明連假第2天，高公局即時路況顯示，今晚國道多處北向路段車速不到40公里。高公局估明天14路段易壅塞，建議北向用路人，南部及國5上午9前出發，中部中午12時前出發。

交通部高速公路局今晚7時15分即時路況資訊顯示，國5北向宜蘭到頭城車速只有17公里，頭城到坪林36公里；其他車速不到40公里的路段，包括：國1北向新竹到湖口、北斗到彰化；國3北向新竹系統到寶山、竹南路段、南投服務區到南投，另外，國3北向龍潭到鶯歌系統車流量也很大，車速50公里。

高公局發布新聞稿，預估明天國道交通量為120百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局指出，中央氣象署預報明天北部零星降雨，中、南部天氣良好，預判明天重點壅塞路段有14處，包括：國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端。

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高公局建議北向用路人，南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人於上午9時前出發。

高公局明天實施的國道疏導措施，包括：中午12時至晚9時，封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至傍晚6時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制；另有單一費率、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。（編輯：管中維）1140404

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