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宜蘭綠博遊園車疑煞車失靈撞及遊客 1死1傷

2025/4/4 19:06（4/4 19:28 更新）
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2025年宜蘭綠色博覽會4日發生一輛遊園車不明原因失控翻覆意外，2名遊客遭壓傷送醫。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 114年4月4日
2025年宜蘭綠色博覽會4日發生一輛遊園車不明原因失控翻覆意外，2名遊客遭壓傷送醫。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 114年4月4日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣4日電）宜蘭綠色博覽會園區1輛遊園電動車今天疑似煞車失靈，撞及2名遊客，造成1死1傷。宜蘭縣政府表示，為檢視園區，明天暫時休園1天。

宜蘭綠色博覽會今年首推外型是小火車造型的遊園電動車載客，今天下午1時疑似煞車失靈導致車輛失控狀況，遊園電動車撞擊園區內來自新北市的游姓老翁（78歲）與呂姓婦人，2人關係為夫妻。

據了解，事發時此遊園電動車沒有載運客人，陳姓駕駛為避免傷及更多園區遊客，先大聲鳴笛示警，再盡量靠右行駛，但還是撞擊這對夫妻，遊園電動車最後往右傾斜在路旁水溝。

事件發生後，園區志工與遊客合力將呂婦從車底下拉出，隨後再協力移動車頭將游姓老翁救出，但他於現場就已無生命徵象，送醫後被宣告不治。

宜蘭縣政府表示，陳姓駕駛是大貨車司機，有合格駕照，符合園區要求標準；至於園區設備保險部分，均依充氣式遊樂設施及非固定式機械遊樂設施安全管理規範，依法投保公共意外責任險。

事發後，宜蘭縣代理縣長林茂盛趕赴醫院慰問家屬，並宣布明天休園1天，全面檢視園區安全。

林茂盛指出，家屬第一時間對於政府機關辦理活動發生憾事非常氣憤，他已先向家屬致歉；至於傷亡者相關權利及義務部分，不管是住院就醫或後事，縣府都會全力協助家屬，讓整件事情圓滿順利。

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他表示，綠博啟用前，不管是遊園車或園內各項機械、動力設施，都依照法令、規定完成檢查。這起事故詳細肇事原因，待宜蘭地檢署檢察官勘驗完畢後才能確定。

警方指出，陳姓駕駛事發後酒測值為零，依過失致死罪嫌送辦。（編輯：戴光育）1140404

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