綠博遊園車撞死遊客 死者家屬：縣府要負最大責任

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣5日電）宜蘭綠色博覽會園區1輛遊園電動車昨天疑煞車失靈，撞倒2名遊客，造成1死1傷。死者家屬今天表示，整件意外宜蘭縣政府要負最大責任。縣府回應，面對此事不逃避，並全力協助家屬處理後事。

綠博1輛遊園電動車昨天下午在園區似煞車失靈，撞倒園區內來自新北市的游姓老翁（78歲）與呂姓婦人，2人關係為夫妻。游姓老翁最後傷重不治，呂姓婦人受傷骨折。綠博園區今天暫時休園1天。

游姓老翁的家屬今天上午前往園區招魂時質疑，肇事的遊園電動車陳姓司機當初為何不去選擇衝撞園區其他設施停車，而是撞到人？園區路線為何沒有人車分離規劃？雖陳姓司機已向家屬道歉，但家屬不接受。整件事除遊園電動車業者要負責之外，主辦單位宜蘭縣政府要負最大責任，因為縣府沒做好監督、規劃不當。

游姓老翁的兒子說，當時遊園電動車直接從後面衝過來，他的女兒及時跳過水溝，沒有被撞，但他的父母已快80歲，聽到喇叭聲回頭一看根本來不及，車子直接撞下去。

縣府表示，再度向死者家屬與外界致歉，因檢方已受理偵辦，縣府會協助配合，給家屬完整的說明經過，相關的行政責任也不會推諉，負起相關責任；遊園電動車在每天開園前後都會檢視，如今發生此事，遊園電動車不會再提供服務，其他設施都會再次檢視，一定要給遊客安全的環境。

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縣府說明，昨天的事發現場是遊園電動車疑因煞車失靈，加上當時是緩降坡，因而失控衝入人行走道，不屬於平時的載運路線；在遊園電動車既有的載運路線中，有規劃清楚的人車分道，平時也有工作人員提醒步行的遊客。

死者家屬昨天質疑，就算遊園電動車的電動方式無法煞車，還有其他煞車方式。遊園電動車業者今天面對媒體詢問，還是不願回應相關使用方式。（編輯：張銘坤）1140405