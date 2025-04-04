綠博遊園車疑煞車失靈奪命 家屬：應有其他方式煞停

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣4日電）宜蘭綠色博覽會園區1輛遊園電動車今天疑煞車失靈，撞及2名遊客，造成1死1傷。死者家屬質疑，就算電動方式無法煞車，還有其他煞車方式。檢方指出，不放棄任何跡證，全力釐清事故真相。

每年在春季舉辦的宜蘭綠色博覽會，由縣府所捐助的財團法人蘭陽農業發展基金會承辦，今年於3月29日起至5月11日在蘇澳武荖坑風景區登場。

宜蘭綠色博覽會今年首推外型是小火車造型的遊園電動車載客，其中1輛於下午1時許疑似煞車失靈，撞擊園區內來自新北市的游姓老翁（78歲）與呂姓婦人，2人關係為夫妻。游姓老翁最後傷重不治。

肇事陳姓司機受訪表示，因為遊園電動車主要是氣煞，當時電量也比較不足，所以要開回充電，但在下坡時就突然踩不到煞車。

遊園電動車業者事後面對媒體詢問，不願回應相關使用方式。

死者家屬表示，遊園電動車當時號稱沒電，至少還有油壓方式可煞車，對於煞車失靈的說法無法接受。

縣府晚間表示，陳姓司機當時連手煞車也煞不住，因此最後失控撞傷遊客。綠博團隊對於這起不幸事件深表哀悼，並向死者及其家屬致上最深切的歉意。後續將依相關規範，啟動公共意外責任險理賠機制，確保受害者及其家屬獲得妥善的補償。

縣府指出，這次推出的遊園電動車，是為了紓解假日遊園人潮，與電動車業者互惠合作，聘僱合法司機駕駛；基於對遊客安全的保障，契約中已要求廠商必須投保公共意外責任險，每名受害者最高可獲新台幣600萬元的理賠。

縣府表示，綠博團隊會配合檢方調查，並全力督促業者履行理賠義務。此外，未來將進一步檢討相關管理與安全機制，確保類似事件不再發生。

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事件發生後，宜蘭地方檢察署也指派檢察官到場初步勘查。檢方表示，後續將調閱車輛的維修與保養紀錄，深入了解車輛性能與來源，並請其他公正單位協助調查，不會放棄任何相關跡證，釐清事故真相。

檢方表示，陳姓司機涉及過失致死，晚間偵訊後，諭知6萬元交保候傳。（編輯：龍柏安）1140404