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加台攜手辦國際原住民研討會 探討國際合作可能性

2025/4/6 16:51（4/6 17:06 更新）
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加拿大和台灣都重視原住民福祉，駐加代表曾厚仁（右2）多次走訪加拿大原民部落，期盼即將登場的「印太原住民族繁榮發展」國際研討會進一步打開多邊合作的契機。（駐加代表處提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 114年4月6日
加拿大和台灣都重視原住民福祉，駐加代表曾厚仁（右2）多次走訪加拿大原民部落，期盼即將登場的「印太原住民族繁榮發展」國際研討會進一步打開多邊合作的契機。（駐加代表處提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 114年4月6日
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（中央社記者程愛芬溫哥華6日專電）一場盛大的原住民國際論壇將於4月8日在渥太華登場。這是由渥太華大學國際政策研究中心（CIPS）和駐加拿大代表處共同主辦，匯聚了來自加、美、日、澳、紐及台灣等眾多原民領袖、政界、學界等專家，從原住民視角來探討國際合作的可能性。

這場名為「全球合作暨訓練架構（GCTF）印太原住民族繁榮發展」國際研討會，重點在於加強國際原民合作，分享經濟賦權、語言振興、教育和原住民博物館關係等理念。

原住民專家、目前擔任渥太華大學台灣研究所共同主席的史國良（Scott Simon）教授是籌劃本次研討會的靈魂人物，他說：「原住民議題已經成為世界的主流之一，2022年加拿大、台灣、澳洲和紐西蘭共同簽署了『原住民經濟貿易合作協議』（IPETCA） ，去年美國也以觀察員的身分加入，各國得以在此多邊框架下尋求更緊密的原民合作，對彼此的經濟和文化發展大有助益。」

駐加拿大代表曾厚仁說，這次研討會規模盛大，加拿大第一民族、梅蒂斯及因紐特三大原民領袖齊聚，6個聯邦部會官員到場，還有日本愛努族、紐西蘭毛利族也派團參與，以及多國使節團代表出席，凸顯各國對於原住民議題的重視。

GCTF是由台灣和美國於2015年共同創立以因應全球和區域挑戰的創新平台，隨後日本、澳洲、加拿大陸續加入。

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曾厚仁表示，加拿大去年成為GCTF正式夥伴後，台加合作的深度和廣度更大。「去年我們首度在渥太華辦理GCTF反制假訊息研討會，今年在該多邊合作機制下舉辦聚焦原住民族繁榮發展之論壇，此與加拿大的『印太戰略』相互呼應，有助強化台加雙邊在原民事務之互惠合作。」

多國專家將在研討會上發表演講，其中台灣講者包括國立台灣史前文化博物館館長蔡政良、國家教育研究院助理研究員吉娃思巴萬及原民企業代表柯哲瑜等人。（編輯：高照芬）1140406

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