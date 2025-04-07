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9日白天前逐日回溫上看30度 10日起2波鋒面接力中部以北防大雨

2025/4/7 17:16（4/7 17:35 更新）
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圖為民眾到台北市河濱公園曬太陽、運動，享受連假悠閒的時光。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北7日電）氣象署今天表示，9日白天前逐日回溫，高溫上看攝氏30度；接著2波鋒面接力，各地轉雨，9日晚間至10日迎首波鋒面，中部以北防較大雨勢，12日第2波鋒面快速通過，中部以北防局部大雨。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，9日白天之前偏東南風，西半部天氣相對穩定，大致上是晴到多雲，西半部山區、東半部地區偶有局部短暫雨，北部也是零星短暫雨。

黃恩鴻說，9日白天之前氣溫逐漸回升，平地低溫約18至20度，高溫約28至30度，體感上算溫暖舒適。

黃恩鴻指出，本週第1波鋒面預計9日晚間起至10日影響，各地有陣雨或雷雨，且中部以北地區有局部較大雨勢發生；11日首波鋒面遠離，降雨趨緩，桃園以北、東半部地區及其他山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。

黃恩鴻說，本週第2波鋒面預計12日快速通過，同樣各地有陣雨或雷雨，且雨勢較強，中部以北地區有局部大雨發生；13日鋒面遠離，但東北季風增強，東半部地區、中南部山區有局部短暫雨，其他地區為局部短暫雨後多雲。

氣溫方面，黃恩鴻說，雖然有2波鋒面陸續通過，但對氣溫影響並不明顯，高溫約由30度略降至28度左右；不過，13日東北季風增強，中部以北、宜花地區高溫明顯下滑，約降至20至22度左右，南部約23至25度，各地低溫則約16至18度。

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黃恩鴻提到，目前預估這波東北季風僅影響1天，14日各地天氣轉乾、高溫又再回升達28度左右，各地為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

黃恩鴻提醒，明天至11日金馬地區、明天至9日中部以北地區易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：陳仁華）1140407

#黃恩鴻
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#中央氣象署
#氣象署
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
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西半部白天高溫上看29度 北部零星短暫雨
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