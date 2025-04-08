屏東醬人釀時光特展 邀民眾品味客庄職人記憶

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（中央社記者李卉婷屏東縣8日電）屏東縣政府推出「醬人．釀時光」特展，3大展區今天開幕；縣長周春米表示，屏東客家文化產業興盛，特展有時光、屏東與職人記憶，邀請民眾一起品味。

「醬人．釀時光」特展今天開幕，展期至10月26日，地點選在屏菸1936文化基地16號倉庫2樓屏東客家館。此次特展以「歲月之釀」、「技藝之釀」、「屏東名醬」3大主題展區，帶領觀眾穿越時空、深入屏東六堆客庄，品味客家族群釀造智慧與風土韻味。

周春米出席開幕活動表示，屏東有33個鄉鎮市，其中有8個客家鄉鎮，因此屏東客家文化產業非常興盛，籌備多時的「醬人．釀時光」特展，可見釀醬在客庄重要性，蘊含時光、屏東與職人記憶，邀請民眾一起品味。

縣府客家事務處指出，客家人面對物資匱乏年代，運用「乾、醃、泡、醬」等技巧延續食物壽命，也造就獨特釀醬文化；展區內「屏東名醬」，精選12家屏東在地釀造品牌，展出代表產品與創新故事，包括獲得國際美食大獎的豆油伯、以家族精神傳承美味的萬津醬園及主打無毒農法的大地酵素等，皆展現職人對土地與時間深厚情感；同時為打造科技融入展場氛圍，與義守大學數位多媒體設計學系合作，設計數位互動體驗區，讓民眾在遊戲中認識屏東釀醬多元風貌。

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為推廣屏東釀醬文化產業，縣府也舉辦屏東釀醬生活節，並致力青年返鄉及人才培力，目的希望透過釀醬產業輔導與推進，展現屏東釀醬品牌特色與多元風味，攜手在地業者，協助客家業者品牌升級，共創客庄產業。

客務處也提及，除靜態展覽，也籌辦8場職人餐桌活動，透過職人餐桌呈現客家釀醬美味、手作體驗、知識與技藝傳承，資訊可到屏東縣政府客家事務處粉絲專頁（Facebook）查詢。（編輯：陳仁華）1140408