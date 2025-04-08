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走出自我懷疑低潮 家長跟著唐寶寶重新認識世界

2025/4/8 17:51（4/8 18:01 更新）
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唐寶寶「翔翔」的媽媽（左）曾一度陷入低潮，她8日和「翔翔」從台中北上參加唐氏症基金會活動記者會，與年度代言人楊謹華（右）一起完成象徵愛與圓滿的插花儀式，盼鼓勵有相同處境的家長，也感謝「翔翔」帶著她用不一樣的角度認識這個世界。中央社記者沈佩瑤攝 114年4月8日
唐寶寶「翔翔」的媽媽（左）曾一度陷入低潮，她8日和「翔翔」從台中北上參加唐氏症基金會活動記者會，與年度代言人楊謹華（右）一起完成象徵愛與圓滿的插花儀式，盼鼓勵有相同處境的家長，也感謝「翔翔」帶著她用不一樣的角度認識這個世界。中央社記者沈佩瑤攝 114年4月8日
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（中央社記者沈佩瑤台北8日電）開心迎接第2個孩子卻發現是唐寶寶，讓翔翔（化名）的媽媽曾陷入低潮，後來轉念跟著孩子一起學習、重新認識世界。如今翔翔10歲，總把「媽媽妳好漂亮」掛嘴邊，「撩媽」行徑令人會心一笑。

10年前翔翔降生在這個世界，但一家人快樂迎來第2個寶寶當下，卻被醫師告知「翔翔可能是唐寶寶」，經檢查後確定的結果，如晴天霹靂般擊潰翔翔媽媽的喜悅，深陷「怎麼會是我」懷疑中，整個坐月子期間，每每想到這件事就想哭。

然而為母則強的堅韌，讓翔翔媽媽很快重新站起，開始搜尋網路資料了解如何照顧唐寶寶，查著查著找到唐氏症基金會，成強大後盾。她今天接受媒體聯訪回看這一路點滴，反而感謝翔翔帶著她用不一樣的角度認識這個世界，學習當一個身心障礙者的媽媽。

在她眼裡，翔翔是個特別貼心的孩子，總把「媽媽我愛妳」、「媽媽妳好漂亮」掛嘴邊，「撩媽」不遺餘力的行徑，令現場媒體忍不住發出「哇嗚」讚嘆聲。

她今天特地和翔翔從台中遠道而來參加唐氏症基金會「繡球花開．共融傳愛」母親節禮盒發表記者會，跟2025年度代言人楊謹華一起完成象徵愛與圓滿的插花儀式，盼鼓勵其他有相同處境的家長。

楊謹華在戲劇中多次扮演媽媽角色，「孩子」從幾個月到大學都有，加上在真實生活中也跟自己的媽媽相處了40幾年，她相當有感於當媽很不容易，因為沒有人是生來就知道怎麼當好「母親」、「父親」甚至是「孩子」的角色，必須互相學習。

楊謹華笑說，以前她會跟媽媽「對槓」，現在懂得退一步，試著站在媽媽立場去思考，畢竟就算長到70、80歲，「在媽媽眼裡我們永遠都是小孩」，要當唐寶寶的家長更不容易，辛苦中一定會有甜蜜，想著這份甜蜜，就能繼續往前走。

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唐氏症基金會董事長林正俠表示，自「送愛募集活動」發起以來，已邁人第12年。每逢春節、母親節、端午節與中秋節，基金會都會推出不同主題的公益禮盒，幫助唐寶寶與身心障礙者獲得穩定就業機會，同時將他們親手包裝的禮盒送往最需要的家庭。

即日起至5月3日，民眾可透過全家便利商店、愛不囉嗦門市、唐氏症基金會購物網、蝦皮商城與Pinkoi等通路認購。林正俠呼籲，誠摯邀請社會大眾支持唐氏症基金會，透過購買公益禮盒，讓基金會有機會代替身障孩子為偉大的母親準備母親節禮物，感受到最溫暖祝福。（編輯：陳政偉）1140408

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