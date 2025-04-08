鐘點移工針對重度失智等族群加費 勞動部：合理安排非歧視

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（中央社記者吳欣紜台北8日電）勞動部鐘點移工計畫遭雇主團體批評，部分單位針對重度失智等加費是歧視，勞動部今天回應，困難照顧服務加計費用為合理安排，並非歧視或剝削，也強調計畫未超出市場行情範圍。

為滿足照顧需求人力，勞動部推動「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，也就是鐘點移工計畫，讓民眾能自費向公益社團法人申請照顧人力，計畫昨天正式上路、相關收費正式揭曉。

不過，台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會今天發布新聞稿指出，部分試辦單位針對重度失智、體重超過80公斤、有攻擊傾向等狀況，每日或每小時加收新台幣100至600元不等費用，可能構成針對性差異對待，嚴正抗議部分試辦單位不僅羞辱失能者，更摧毀台灣社會公平正義的作法。

對此，勞動部今天晚間發布新聞稿指出，尊重各界意見，但強調「困難照顧服務加計」費用是合理安排，並非歧視或剝削。

勞動部表示，在照顧實務中，針對重度失智、體重超重、有攻擊傾向等困難個案需投入更多人力與風險管理成本，服務人員也需具備更高的技巧與應變能力，因此多數照護服務制度，包含醫療、長照、自費居家照顧都設有「困難加費」機制。

勞動部說，多元陪伴照顧計畫試辦單位是參考市場既有作法，提出合理收費方式，反映服務負擔，保障照護品質與人員安全，且市場自費照護服務普遍存在加費機制，多元陪伴照顧試辦計畫並沒有超出行情範圍。

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針對雇主團體批評勞動部用就安基金補助試辦單位，勞動部說，對試辦單位的補助僅限計畫初期，並設有明確申請條件，若服務量未達標，將無法申請任何補助，這樣的補助設計是為了協助試辦單位啟動服務、提升可近性，並不涉及營利補貼。

勞動部強調，「多元陪伴照顧服務試辦計畫」是要協助民眾因臨時、短期、緊急等彈性照護需求而設計，針對外界提出的訴求與關切，後續將積極蒐集各方意見，在未來試辦成效評估中納入檢討，也將依試辦成果持續滾動檢討服務模式與收費標準，讓照顧資源更加多元、彈性。（編輯：李亨山）1140408