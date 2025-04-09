桃園某國小教師不滿學生成績差持刀威嚇 教育局調查

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（中央社記者吳睿騏桃園9日電）民進黨籍桃園市議員黃瓊慧表示，桃園市某國小班導師因不滿學生成績差，竟拿美工刀威嚇，家長今天到市府前陳情校長及老師的不適任，桃園市教育局說，已調查。

桃園市教師會和多名家長今天前往市府陳情，家長黃小姐表示，這名老師已多次失控，先前就曾撕毀考卷、將物品丟到走廊，這次甚至已亮出美工刀揚言要血濺現場，威脅學生生命安全，家長會向校長反映此事，校長卻選擇包庇，甚至考慮將老師轉調特教組長，質疑學校螺絲鬆了。

黃小姐語帶哽咽的說，事發後孩子們回家後異常安靜，也覺得是不是自己考不好，應該接受制裁等，如果普通班孩子都無法用言語表達痛苦，「特教科的孩子要怎麼辦？」她也批評教育局處理消極，只跟校長反映、提醒，沒有實質行動讓家長很無力。

黃瓊慧表示，桃園市某國小3年級班導師，上週三因學生數學成績差，竟然拿美工刀揚言恐嚇，令學生感到害怕。

黃瓊慧質疑，這所學校已發生多起事件，校長第一時刻的判斷都是先安撫家長，說老師並沒有這個意思，未直接通報或調查，校長的處理方式已不適任，希望教育局能對校長適切處理，給家長及學生交代，給學校安全的教育環境。

桃園市政府教育局指出，已責成案師就醫外也提供心理諮商資源，至於學生部分，輔導室專輔教師及主任也入班進行團體輔導。

教育局說，對於接獲家長陳情，針對校長延遲性別事件通報違反性平法、經查證屬實，校長於學校官網發表未經家長會同意之聲明致家長會紛爭，仍未積極與家長妥善溝通，部分教職員及家長質疑校長之校務作為等，已依「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」提校長考核委員會，決議記過1次及申誡2次。其性平通報延遲部分也經性平會決議開罰。

教育局也依「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」召開校長事件審議會，決議受理校長疑似不適任一案，並啟動不適任調查程序，校長即日起已請假配合調查。

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校長回應，這名教師過去長期擔任行政工作，重返導師職務可能出現適應不良，加上近期面臨期中考壓力，導致情緒波動較大，雖教師稱拿出刀子僅是簡單比劃，但仍被學生投訴，學校也迅速啟動校安通報機制，並將這名教師調離現職，學校除啟動校事會議調查，並要求教師就醫接受心理評估，目前教師已請了3個月長假。

校長澄清，調任特教組長僅是校方討論選項之一，現在老師雖已請假，學校仍會繼續進行調查程序，以維護學生受教權益。（編輯：林恕暉）1140409