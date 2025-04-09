來台旅客首季破210萬人次 交長：第2季目標成長3%

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（中央社記者余曉涵台北9日電）今年首季來台旅客破210萬人次，交通部長陳世凱今天指出，第2季的來台旅客目標希望可以比首季多3%，但變數很大，尤其關稅戰對於觀光衝擊的影響還要再觀察。

立法院交通委員會今天邀請交通部部長陳世凱就「如何推動國際旅客來台觀光」及「提升國際機場量能與服務品質及增闢國際線航點航班之作為」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委李昆澤指出，2024年出國旅客有1684萬9683人次，跟2019年相比恢復比例為98.52%，但來台旅客人次去年僅785萬7686人次，跟2019年相比恢復比例約66.23%。

對此，交通部長陳世凱坦言恢復速度有些慢，這部分還要再加強，尤其亞洲旅客來台灣並非首選，這個需要檢討。

陳世凱指出，台灣在各國年輕人的圖像不夠明顯，雖然行銷費用有增加，但行銷方式還要再檢討，除了旅客來台外，還會不會來第2次也很重要，因此旅遊品質就很重要，這部分會牽涉到人才培育，因此今年底觀光研訓院將會成立。

李昆澤則提出，以日本為例，去年赴日本旅客創下歷史新高，但中國赴日旅客減少260萬人次，應該要建立區域旅遊的特色。陳世凱回應，正在擴展中國以外的旅客區域，去年有些斬獲，但也應該要好好向日本學習。

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民進黨立委許智傑則詢問，今年的來台旅客目標是1000萬人次，「那2030年的目標？」陳世凱說，有長期規劃，但還在討論當中，今年首季旅客人次只有增加3%的確有點少，希望可以增加更多。

陳世凱說，不過受到關稅戰等影響，變數還很大，對於觀光的衝擊也還再觀察，如果要設定目標希望第2季比第1季多3%。（編輯：陳政偉）1140409