加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

來台旅客首季破210萬人次 交長：第2季目標成長3%

2025/4/9 13:41（4/9 13:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院交通委員會9日邀請交通部長陳世凱就「如何推動國際旅客來台觀光」及「提升國際機場量能與服務品質及增闢國際線航點航班之作為」進行專題報告，並備質詢。中央社記者余曉涵攝 114年4月9日
立法院交通委員會9日邀請交通部長陳世凱就「如何推動國際旅客來台觀光」及「提升國際機場量能與服務品質及增闢國際線航點航班之作為」進行專題報告，並備質詢。中央社記者余曉涵攝 114年4月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北9日電）今年首季來台旅客破210萬人次，交通部長陳世凱今天指出，第2季的來台旅客目標希望可以比首季多3%，但變數很大，尤其關稅戰對於觀光衝擊的影響還要再觀察。

立法院交通委員會今天邀請交通部部長陳世凱就「如何推動國際旅客來台觀光」及「提升國際機場量能與服務品質及增闢國際線航點航班之作為」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委李昆澤指出，2024年出國旅客有1684萬9683人次，跟2019年相比恢復比例為98.52%，但來台旅客人次去年僅785萬7686人次，跟2019年相比恢復比例約66.23%。

對此，交通部長陳世凱坦言恢復速度有些慢，這部分還要再加強，尤其亞洲旅客來台灣並非首選，這個需要檢討。

陳世凱指出，台灣在各國年輕人的圖像不夠明顯，雖然行銷費用有增加，但行銷方式還要再檢討，除了旅客來台外，還會不會來第2次也很重要，因此旅遊品質就很重要，這部分會牽涉到人才培育，因此今年底觀光研訓院將會成立。

李昆澤則提出，以日本為例，去年赴日本旅客創下歷史新高，但中國赴日旅客減少260萬人次，應該要建立區域旅遊的特色。陳世凱回應，正在擴展中國以外的旅客區域，去年有些斬獲，但也應該要好好向日本學習。

google news透過 Google News追蹤中央社

民進黨立委許智傑則詢問，今年的來台旅客目標是1000萬人次，「那2030年的目標？」陳世凱說，有長期規劃，但還在討論當中，今年首季旅客人次只有增加3%的確有點少，希望可以增加更多。

陳世凱說，不過受到關稅戰等影響，變數還很大，對於觀光的衝擊也還再觀察，如果要設定目標希望第2季比第1季多3%。（編輯：陳政偉）1140409

#日本
#交通委員會
#李昆澤
#民進黨
#立法院
#交通部
#陳世凱
陳世凱
美關稅衝擊 陳世凱：還在評估影響各單位都有準備陳世凱受訪稱行穿線規定與日本相同 遭扭曲解讀交部澄清
李昆澤
政院核定台鐵票價調漲6/23上路 漲幅26.8%高雄綠委籲鄉親罷免不適任立委 助台灣回到正軌
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：