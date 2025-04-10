跟進禁與中國部分大學交流？中研院：依政府規定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北10日電）教育部禁止國內大學與隸屬於中國統戰部的大學交流，立委今天質詢中研院是否跟進，中研院長廖俊智說，政府若有規定，將依照政府規定走，目前與這幾所交流沒有很多。

立法院教育及文化委員會今天邀請廖俊智列席報告業務概況並備質詢。

教育部日前宣布，禁止國內大學與隸屬於中國統戰部的學校合作或交流，也不會採認這些學校的學歷，而為保護台灣核心關鍵技術，也禁止國內大學與中國「國防七子」7所大學交流。

國民黨立委柯志恩今天質詢時，拿出中研院近年與這些被禁止的學校交流資料指出，之前教育部嚴格限制、禁止國內大學跟中國幾所學校交流，其中幾所學校也跟中研院有不少交流，未來是否跟著教育部腳步禁止？

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

廖俊智表示，中研院與這些學校的交流，多是中研院研究人員主動跟對方合作的項目，所以他們具體交流方式跟經驗沒有控管很清楚。

廖俊智說，中研院會跟著政府規定，只要政府有規定，中研院就會照做，目前中研院與這幾所學校交流並沒有很多。（編輯：吳素柔）1140410