菁英博士海外求學受阻 中研院推「快速入學」計畫

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（中央社記者吳欣紜台北10日電）美國總統川普上任後削減科研經費，高達75%美國科學家考慮離開美國，也有不少台灣學生申請國外學校受阻，中研院推出菁英博士生快速入學計畫，盼留住台灣學生、吸引國際人才。

立法院教育及文化委員會今天邀請廖俊智列席報告業務概況並備質詢，國民黨立委林沛祥質詢提到，川普對等關稅政策導致全球人心惶惶，美國大幅度減少高等教育經費，「中研院是否有具體策略來吸引國際頂尖人才？」

廖俊智表示，近期陸續聽到美國教授對於研究環境有所微詞，中研院也希望可以吸引他們來台灣，目前比較快速、直接的方式，就是把申請到美國學校，但因種種原因無法過去的學生留下來在台灣唸書，因此最近推出了「菁英博士生快速入學試行計畫」。

根據中研院「菁英博士生快速入學試行計畫」內容，計畫將提供穩定且具競爭力的獎助學金，入學前兩年，每月獎助新台幣4萬元；通過資格考並成為博士候選人後，從第3年起獎助金將提升至每月5萬元。

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另外，若學生已獲得國外頂尖大學博士班的錄取資格，且能提供相關證明資料，經審查後還有機會獲得「新秀獎學金」，每月可再額外領取6000元補助。

中研院國際處處長孟子青表示，此計畫招募的新生將在民國114學年度正式入學，獲選學生將擇一進入中研院的全英文「國際研究生學程（TIGP）」所涵蓋的13個數理與生命科學領域博士學位學程就讀，第一波將以台灣學生為主要對象，後續視情況開放國際學生來申請。（編輯：陳政偉）1140410