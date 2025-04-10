113年新生兒先天疾病篩檢率近100% 揪3340名異常

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（中央社記者曾以寧台北10日電）為及早發現有先天性代謝異常疾病的新生兒，衛生福利部提供新生兒篩檢，避免不可逆傷害。國民健康署今天公布去年篩檢率逾99%，共發現3340名異常個案，其中近9成為蠶豆症。

先天性代謝異常疾病症狀通常不明顯，在嬰兒階段很難從外表察覺，但是一旦出現症狀，可能已經對神經與身體造成永久的損害。政府補助21項新生兒先天性代謝異常疾病篩檢，只要出生滿2天，由醫院內專業人員採取微量腳跟血，就可以完成21項疾病篩檢。

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國民健康署今天透過新聞稿表示，根據統計目前每年新生兒篩檢率達99%以上，去年發現異常個案數3340人，其中以蠶豆症個案最多，共2958人。

國健署說明，蠶豆症是台灣地區常見的遺傳性疾病。因紅血球葡萄糖代謝異常，若接觸或服用蠶豆、萘丸（臭丸）、紫藥水、磺胺劑及解熱鎮痛劑等食物或藥物，易造成急性溶血性貧血，如未及時處理會導致核黃疸、智能障礙，甚至有生命危險。但經妥適治療，只要在生活中，注意遠離特定發病物質即可。（編輯：陳清芳）1140410