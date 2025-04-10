加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

113年新生兒先天疾病篩檢率近100% 揪3340名異常

2025/4/10 12:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北10日電）為及早發現有先天性代謝異常疾病的新生兒，衛生福利部提供新生兒篩檢，避免不可逆傷害。國民健康署今天公布去年篩檢率逾99%，共發現3340名異常個案，其中近9成為蠶豆症。

先天性代謝異常疾病症狀通常不明顯，在嬰兒階段很難從外表察覺，但是一旦出現症狀，可能已經對神經與身體造成永久的損害。政府補助21項新生兒先天性代謝異常疾病篩檢，只要出生滿2天，由醫院內專業人員採取微量腳跟血，就可以完成21項疾病篩檢。

google news透過 Google News追蹤中央社

國民健康署今天透過新聞稿表示，根據統計目前每年新生兒篩檢率達99%以上，去年發現異常個案數3340人，其中以蠶豆症個案最多，共2958人。

國健署說明，蠶豆症是台灣地區常見的遺傳性疾病。因紅血球葡萄糖代謝異常，若接觸或服用蠶豆、萘丸（臭丸）、紫藥水、磺胺劑及解熱鎮痛劑等食物或藥物，易造成急性溶血性貧血，如未及時處理會導致核黃疸、智能障礙，甚至有生命危險。但經妥適治療，只要在生活中，注意遠離特定發病物質即可。（編輯：陳清芳）1140410

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：