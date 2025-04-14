2女主播挺台南鳳梨 幽默點出媒體圈忌吃旺來文化

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（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南關廟金鑽鳳梨進入產季，除搶攻外銷市場，國內也有許多忠實主顧，兩名新聞女主播近日先後在社群網站推薦，還意外帶出媒體圈忌吃鳳梨，怕工作「旺來」有趣文化。

新聞主播林靖芬日前在個人臉書（Facebook）發文，分享親自品嚐金鑽鳳梨經驗，不僅大讚香氣濃郁、果芯可食，還幽默揭露新聞圈中辦公室「鳳梨，忌吃！」

林靖芬指出，媒體圈坊間長期流傳，若在編輯台吃鳳梨，新聞案件會像開了水龍頭一樣湧現，從早忙到晚、甚至深夜收不了工，因此鳳梨、鳳梨酥、甚至鳳梨汁，在新聞部內經常被戲稱為「不定時炸彈」。

林靖芬貼文引起眾多媒體人與網友共鳴，也意外掀起一波民俗討論熱潮；民視另一名主播劉方慈也在臉書發文分享，有朋友寄來金鑽，還沒切就香氣濃郁，果肉金黃細緻，難怪是外銷日星等級，妙的是，收到鳳梨隔天，台股就從單日最大跌幅漲回來，果然是旺來。

劉方慈指出，以後金鑽鳳梨可以跟「綠色乖乖」並列，成為國民祈求庇佑必備，希望在辦公室被鳳梨包圍加持，能讓收視率爆表，也分享給大家，祝業績長紅，好運旺來。

有網友留言引述文化工作者「璽硯老師」解說指出，在台灣民間信仰與生活習俗中，鳳梨因台語發音為「旺來」，長久以來被視為好運與財富的象徵，無論是過年、拜拜、開市、入厝、考試、婚宴等場合，幾乎是不可或缺吉祥水果。

但也因為「旺來」象徵意涵，在某些工作性質特殊單位，如警局、消防隊與醫院急診室，反而被視為「禁忌之果」，因業務量太大往往不是好事。

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璽硯老師指出，這些禁忌其實並非針對鳳梨本身，而是語言與職場性質結合後的文化心理反應，民俗講究話吉利，但也重視話頭要避忌，對這些單位而言，重點在於「團體的心安與氣氛」，不是迷信，而是文化體貼。

林靖芬在貼文中不忘呼籲大眾支持台灣在地果農，並分享剩一半的鳳梨留給還在辛苦工作的朋友，盼象徵將好運與甜蜜分享出去。（編輯：陳仁華）1140414