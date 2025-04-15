勞動部人事 鄒子廉接任主秘、黃齡玉陞任發展署長

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（中央社記者吳欣紜台北15日電）勞動部多個重要職位懸缺多時，勞動部今天晚間宣布人事異動，勞動部主秘將由職安署長鄒子廉接任，發展署長由副署長黃齡玉陞任，另外北分署長由發展署訓練發展組組長沈文麗陞任。

勞動部勞動力發展署北分署公務員輕生案後，多個主要職位懸缺多時，除了勞動部主秘因前主秘劉傳銘退休外，包含勞動部勞動力發展署長、北分署長等也都因霸凌案而空缺。

勞動部今天晚間宣布最新人事異動，主任秘書由鄒子廉接任，所遺職缺由現任職安署副署長林毓堂陞任，勞動力發展署長由黃齡玉陞任，而北基宜花金馬分署長由現任勞動力發展署沈文麗陞任。

根據勞動部提供資料，鄒子廉歷任勞委會科長、簡任技正、台北市政府勞動檢查處處長、台北市政府勞動局副局長、職業安全衛生署署長，地方與中央歷練豐富，未來將協助整體部務推動與政策統籌，強化團隊執行力。

林毓堂歷任勞委會科長、職業安全衛生署副組長、組長、主秘、副署長，學經歷俱佳，並參與相關修法，期待藉由豐富的專業行政背景，持續強化預防、通報、重建的職業安全衛生協力網絡。

黃齡玉經歷內政部移民署簡任視察、副組長、組長、 勞動力發展署副署長，陞任後將就勞動部重大勞動力政策，請其提供專業建議與行政支援。

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另外，沈文麗過去十年皆在勞動力發展署任職，分別擔任過署內的綜合規劃組副組長、就業服務組組長與訓練發展組組長，長期參與署務，表現優異，善於結合政策規劃與執行，是北分署推動各項業務的最合適專業人選。

勞動部表示，這是近年來，勞動部少見的大規模內部人事異動，勞動部長洪申翰也特別感謝上述人選接受邀請，勇於承擔。（編輯：李亨山）1140415

勞動部15日晚間宣布人事異動，北分署長將由發展署訓練發展組組長沈文麗陞任，沈文麗過去十年皆在勞動力發展署任職，長期參與署務，善於結合政策規劃與執行。（勞動部提供）中央社記者吳欣紜傳真 114年4月15日

勞動部15日晚間宣布人事異動，發展署長由副署長黃齡玉陞任，黃齡玉經歷內政部移民署簡任視察、副組長、組長、 勞動力發展署副署長，陞任後將就勞動部重大勞動力政策，請其提供專業建議與行政支援。（勞動部提供）中央社記者吳欣紜傳真 114年4月15日