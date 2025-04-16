全台暖熱西半部上看30度 19日起2波鋒面帶來水氣

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）中央氣象署預報指出，今天全台幾乎都是陽光露臉的好天氣，清晨較涼、白天溫暖偏熱，西半部高溫上看攝氏30度，日夜溫差大；未來幾天將有2波鋒面接續影響台灣，帶來水氣。

氣象署說，今天清晨低溫普遍為16至18度，局部地區溫度因輻射冷卻影響更低，竹苗部分地區不到13度；但白天各地氣溫明顯回升，西半部高溫可達29、30度，東半部約26、27度，感受上溫暖偏熱，日夜溫差大。

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離島部分澎湖全天21至26度、金門17至25度、馬祖16至23度。

氣象署預測，明天及18日天氣變化不會太大，19日有一波鋒面位在台灣北部海面，北部地區有局部短暫陣雨或雷雨；20日鋒面通過，中部以北及東北部地區、南部山區有局部短暫陣雨或雷雨；21日僅北部、東北部地區有局部短暫陣雨；22日受另一波鋒面影響，中部以北及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨。（編輯：黃名璽）1140416