台中女挪威滑倒膝蓋骨折返台治療康復 同理心捐輪椅

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（中央社記者蘇木春台中16日電）台中劉姓女子今年初赴挪威旅遊，不料剛抵達就因路面結冰滑倒，造成膝蓋骨折，她當下決定返台就醫，經醫療團隊治療恢復日常生活，她也感受到行的不便決定捐贈院方輪椅傳遞愛心。

烏日林新醫院今天發布新聞稿表示，今年年初，66歲劉女與旅行團前往挪威跨年，但剛抵達當地，卻因街道結冰不慎滑倒，膝蓋立刻腫脹無法行走，她到當地醫院檢查，確診膝蓋骨嚴重骨折，劉女決定立即返台。

劉女回台後，接受烏日林新醫院副院長、骨科主治醫師林建中的醫療團隊治療，進行髕骨粉碎性骨折鈦合金內固定，及新式鉚釘植入韌帶縫補手術。

術後，劉女在醫療團隊指導下開始練習行走，並積極進行復健，逐步恢復活動能力；1個月後，她的膝蓋已能順利彎曲，3個月內便恢復正常行動，重新回到日常生活。

經歷意外後，劉女體會行動不便帶來的困難，了解輪椅對病患重要性，她決定捐贈輪椅給烏日林新醫院，院方日前舉辦捐贈儀式，烏日林新醫院院長林明輝、林建中及醫療團隊代表等人也出席見證。

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劉女會中表示，這次經歷讓她深刻體會到行動不便的辛苦，也更加珍惜健康與自由；希望透過捐贈，讓更多患者在康復路上得到幫助，不再感到孤單。

林建中提醒，膝蓋受傷若未及時治療，可能影響未來行動能力，甚至造成關節退化或慢性疼痛；當膝蓋受到嚴重撞擊或跌倒受傷時，應盡快就醫，透過醫療評估，選擇合適治療方式，確保康復效果。（編輯：陳仁華）1140416