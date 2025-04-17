首個本土紫蘆筍「台南5號」育成 幾乎可全年栽種

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北17日電）市售蘆筍種類主要有3種，花青素含量高的紫蘆筍漸受消費者喜愛，但多是進口品種，不耐熱，台南區農改場費時逾8年育成首個本土品種「台南5號」，在南部幾乎可以全年栽種。

農業部台南區農業改良場義竹分場助理研究員郭明池告訴中央社記者，紫蘆筍口感鮮嫩又有高含量的花青素，但市面的品種多從國外引進，在台灣夏季高溫下容易出現筍尖開芒、產量降低等問題，所以投入研究多年，終於育成耐熱新品種「台南5號」。

他說，在台灣南部，紫蘆筍「台南5號」幾乎可以全年在設施中栽種，僅需避開7、8月仲夏高溫（因設施溫度比露天高），也建議露天種植適期10月，隔年春季可採收；其產量高、母莖生長勢佳，且纖維少、口感鮮嫩，簡單清炒即可品嘗到清甜風味，市場潛力高。

透過 Google News 追蹤中央社

此外，郭明池提醒，栽種要選擇排水良好的田區，並要合理施肥、選留母莖及落實病蟲害防治，如此可提升產量，品質也會穩定。

蘆筍的嫩莖美味、風味獨特，依據採收時嫩莖的色澤，可分為白蘆筍、綠蘆筍與紫蘆筍3種，是世界十大名菜之一，在國際市場有「蔬菜之王」美名。國內傳統市場零售價1把常見新台幣百元以上。（編輯：陳清芳）1140417