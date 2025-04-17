加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電2奈米以下產能美廠將占3成 否認與英特爾合資
首頁 / 生活

曾列退場觀察名單 公東入學獎學金1萬元

2025/4/17 16:18（4/17 16:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
曾因財務不良被列退場觀察名單的台東私立公東高工，在財務狀況改善後順利取消專輔，校方17日啟動招生，邀請校友回校並召開記者會說明。中央社記者盧太城台東攝 114年4月17日
曾因財務不良被列退場觀察名單的台東私立公東高工，在財務狀況改善後順利取消專輔，校方17日啟動招生，邀請校友回校並召開記者會說明。中央社記者盧太城台東攝 114年4月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣17日電）曾因財務不良被列退場觀察名單的台東私立公東高工，因財務狀況改善，去年被教育部取消專輔名單。學校今天啟動招生，7大群科入學即享獎學金1萬元。

台東私立公東高工今天舉辦「情牽公東‧感恩再聚」記者會，邀請歷屆校友、產官學界與媒體一同返校參與，見證公東的堅持與重生。

公東高工校長李恭榮表示，公東曾被列入退場觀察名單，歷經全體師生與教會長期努力與改革後，已於去年正式解除教育部轉型輔導機制。為向社會大眾傳達學校正常運作訊息，並重燃校友凝聚力、啟動招生動能，今天邀請校友回校，並召開記者會說明。

他表示，面對未來技職教育新局，公東高工正式啟動114學年度招生，現正招收7大熱門技職群科，包括機械科、木工科、電機科、室內空間設計科、時尚造型科、美髮技術科、餐飲技術科。凡114學年度新生完成註冊者，即可獲得新台幣1萬元入學獎學金，支持學生在初入技職學習時安心無憂、起步更穩。

google news透過 Google News追蹤中央社

公東高工校友、台東市長陳銘風表示，台東縣高中職升學管道多元，公東高工在技職領域表現出色，雖不敢稱是畢業生唯一的選擇，但絕對是最好的選擇。

室內空間設計科學生邱竇靖童分享，她今年參加第55屆全國技能分區競賽，在展示設計職類奪得金牌，並順利錄取國立高雄師範大學，未來希望朝工業設計或商業設計領域發展，並以國立台灣科技大學或國立台北科技大學為下一步目標。（編輯：吳素柔）1140417

邱竇靖童
走出教育部專輔陰影 公東高工技能競賽24獎擦亮招牌
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：