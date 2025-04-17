重度心臟衰竭數度病危 雙和醫院手術重生等待移植

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（中央社記者黃旭昇新北17日電）衛福部雙和醫院今天表示，朱姓病患2週內2度因急性心衰竭，住進加護病房，生命一度垂危。經植入長效型心室輔助器，讓病患重獲新生，於昨天出院將定期回診，並等待心臟移植。

台北醫學大學部立雙和醫院以新聞稿表示，52歲病患朱先生今年初因急性心肌梗塞急診，症狀持續加劇，甚至休克陷入昏迷。醫療團隊緊急安裝葉克膜（PCPS）及主動脈內氣球幫浦（IABP）搶救，穩定後出院。

病患後來卻在2週內，2度因急性心衰竭、低血壓、肺水腫再次送醫，住進加護病房，生命一度垂危。

心臟外科主任李紹榕說，檢查發現朱先生的左主冠狀動脈等已完全阻塞，右冠狀動脈等也有中重度狹窄；心臟泵血功能極度低下，僅剩一般人的不到3成，已達嚴重心臟衰竭程度。

新聞稿表示，也就是說，病患不僅無法舒適的有任何活動，甚至休息時也會呼吸困難、疲倦、胸悶或心絞痛，情況相當危急，且須盡快手術。但要等待適合的心臟移植並不容易。

經與家屬討論後，透過冠狀動脈繞道手術，以及心室輔助器，作為等待心臟移植的橋接治療。院方說，李紹榕醫師團隊主刀，術後恢復良好，從加護病房轉入普通病房後，開始職能、物理與呼吸治療復健。

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院方說，病患於4月16日康復出院，照護團隊給予祝福，叮囑病患要好好照顧身體，珍惜新生機會，除定期回診外，也同時安排等待心臟移植。

李紹榕提醒，50歲以上、男性、過度肥胖、高血壓、糖尿病病患、長期吸菸或曾有心血管疾病史，都是心臟衰竭的高風險族群。民眾應控血糖、血壓及血脂、戒菸、限酒、建立規律運動習慣。另外，定期安排超音波或電腦斷層等心血管檢查。若有劇烈胸痛、背部或腹部疼痛，應立即就醫。（編輯：方沛清）1140417