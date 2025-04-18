鎖定赴日旅遊商機 長榮、星宇開航神戶

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（中央社記者余曉涵台北18日電）鎖定赴日旅遊商機，長榮航空今天開航桃園-神戶航線、星宇航空開航桃園-神戶及台中-神戶航線。

2025年世界博覽會4月13日於大阪正式開幕，這是日本繼1970年首度辦理大阪博覽會、2005年愛知世博會之後，睽違20年再度迎接世博，這屆集結158個國家與地區以及7個國際組織參展，會場位於大阪市的人工島「夢洲」，展期184天，至10月13日。

世博加持下，加上台灣旅客喜歡赴日，包含長榮航空、星宇航空今天正式開航神戶航線。

長榮航空表示，今天開航桃園-神戶航線，現行營運日本11航點、14條航線，共計每週143班往返日本，包括東京成田、東京羽田、大阪、札幌、福岡、沖繩、小松、仙台、愛媛松山、青森及神戶。

長榮航空指出，桃園-神戶航線以空中巴士A321-200機型飛航，機上配置184個座位，包含8個商務艙、176個經濟艙，並將推出深度關西與四國團體旅遊行程。

星宇航空則是開航桃園-神戶及台中-神戶2條航線，並同步於桃園國際機場、台中國際機場、神戶機場3地舉行首航活動，並宣布將與日本知名石油公司之一的Cosmo Oil Marketing Co., Ltd.簽訂合作備忘錄，成為首家於神戶機場使用日本自產永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel，簡稱SAF）的航空公司。

星宇航空表示，台北-神戶每週3班（週二、四、日）、台中-神戶每日1班，以A321neo機型執飛，商務艙8席、經濟艙180席。

交通部民用航空局表示，星宇航空台中-神戶航線未來每週飛航7班，中部民眾可直接從台中出發，讓台中機場的國際航點增至11個，每週飛航104班國際航班。

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民航局長何淑萍與民進黨籍立委蔡其昌、何欣純、黃健豪等人出席開航儀式，何淑萍指出，台中國際機場今年航點與航班持續增加，夏季班表航點已達11個、恢復至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前79%，航班數為104班、恢復至疫情前94%，1至3月國際定期航線客運量達40萬人次，較疫情前同期恢復113%。

她表示，尤其是星宇航空進駐台中國際機場後，先後開闢高松、沖繩、澳門、富國島及這次的神戶航點，今年1至3月載客數8萬人次，市占率已達機場國際線運量2成，期待下半年持續提升。（編輯：管中維）1140418

星宇航空18日正式開航桃園-神戶及台中-神戶航線，同步於桃園國際機場、台中國際機場、神戶機場3地舉行首航活動。（星宇航空提供）中央社記者余曉涵傳真 114年4月18日