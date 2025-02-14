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民航局預估國際線運量 114年恢復疫前水準

2025/2/14 16:54（2/14 17:26 更新）
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交通部民航局長何淑萍（前左）14日表示，隨著疫後商務及出國旅遊快速反彈，航空公司迅速把握商機，重新調整運能並靈活布局，加上政府持續提供獎助與場站優惠措施等協助下，2025年國際線運量可望恢復至疫情前水準。中央社記者余曉涵攝 114年2月14日
交通部民航局長何淑萍（前左）14日表示，隨著疫後商務及出國旅遊快速反彈，航空公司迅速把握商機，重新調整運能並靈活布局，加上政府持續提供獎助與場站優惠措施等協助下，2025年國際線運量可望恢復至疫情前水準。中央社記者余曉涵攝 114年2月14日
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（中央社記者余曉涵台北14日電）民航局長何淑萍今天說，根據國籍業者機隊引進情況，及國際航空運輸協會（IATA）、國際機場協會（ACI）等組織對各國機場復甦情況評估，今年國內國際線運量可望恢復疫前水準。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，空運市場持續呈現穩定復甦情況。交通部民航局長何淑萍向媒體表示，去年全年國際線運量已達到5356萬人次，隨著疫後商務及出國旅遊快速反彈，航空公司迅速把握商機，重新調整機隊運能並靈活布局市場，積極開拓航點與增班，加上政府持續提供獎助與場站優惠措施，並給予相關開航協助下，今年國際線運量可望恢復至疫情前水準。

何淑萍指出，目前運作中的冬季班表，國際線航班由60家航空公司，飛航102個航點，航班數已增至平均每週2782班，每週比去年夏季班表多出140班。

對於不同區域的空運恢復情況，民航局指出，去年台灣往返日韓、東南亞、中東、歐美的航班數，均已超越2019年疫情前，其中以美洲線增加最高、達27%，東南亞次之、增長14%，港澳與大陸地區配合兩岸政策與市場需求，分別恢復91%、51%。

民航局指出，相較疫情前的2019年，去年日本航線航班成長約4%，但仔細觀察航線增長情況，日本部分機場因地勤能量不足，影響恢復速度，這也是後續可再努力成長的地方。

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何淑萍表示，除了國籍業者，外籍業者也看好台灣市場，今年將會有新業者投入，也會開闢更多新航線，例如首次來台營運的中東業者阿提哈德航空將於9月新闢台北飛航阿布達比航線，美國聯合航空也規劃7月新闢高雄—東京—舊金山洲際航線。

民航局分析，國際線運量，可望在今年恢復至疫情前水準，甚至有機會超越，預測運量將落於5498萬至6178萬人次之間。（編輯：管中維）1140214

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