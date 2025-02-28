台灣芬蘭互簽航空服務協議 未來可望開直飛航班

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（中央社記者余曉涵台北28日電）台灣與芬蘭正式簽訂航空服務協議，這也是首度與北歐建立空運航網關係。民航局說，未來可視市場需求開闢台芬航線。

交通部民用航空局今天發布新聞稿表示，交通部民用航空局局長何淑萍及芬蘭民航局簽署台芬航空服務協議，是台灣首度與北歐國家簽署航空服務協議。

民航局說，台灣與芬蘭推動洽簽航空服務協議歷經多年，在雙方民航主管機關共同的努力，並透過外交管道於我駐芬蘭代表處的大力協助下，終於促成協議的簽署，為台芬兩國空運發展的重要里程碑。

民航局表示，簽署協議後，台芬雙方可指定多家航空公司，飛航由台灣經停任何中間點至芬蘭之客、貨運航班，客、貨容量班次各為每週14班，且享有中間點第五航權。

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何淑萍指出，芬蘭位處北歐重要地理位置，此次國籍華航、長榮、星宇航空公司也透過與芬蘭業者交流，實地瞭解芬蘭的航空市場，目前國籍業者與芬蘭航空已在既有歐洲營運航點聯營合作，鼓勵雙方航空公司於航空服務協議簽署後，雙方業者可持續進行共用班號等合作方式，深化台灣與芬蘭間的空運往來，未來亦可視市場需求開闢臺芬航線，逐步拓展北歐航網。

民航局表示，台芬航空服務協議簽署為雙方航空公司帶來拓展航網的新契機，更有助國籍航空公司開發北歐新市場，有利雙方商旅觀光往來，並帶動整個北歐與臺灣間的空運與經貿發展。（編輯：林恕暉）1140228