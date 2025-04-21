加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
關稅因應／880億支持方案申請條件放寬 輸美3年實績門檻擬部分取消
首頁 / 生活

中山大學研究溯源遠古牙蟲 提出游泳演化推論

2025/4/21 12:08（4/21 12:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國立中山大學生物科學系助理教授費卡契（Martin Fikáček）（圖）與丹麥、德國等學術機構跨國合作，提出「遠古牙蟲游泳演化推論」，研究成果登上國際知名期刊。（國立中山大學提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年4月21日
國立中山大學生物科學系助理教授費卡契（Martin Fikáček）（圖）與丹麥、德國等學術機構跨國合作，提出「遠古牙蟲游泳演化推論」，研究成果登上國際知名期刊。（國立中山大學提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年4月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）國立中山大學與丹麥、德國等學術機構跨國合作，研究兩類現存牙蟲的游泳行為與身體結構，推測是從共同祖先獨立演化而來，提出「遠古牙蟲游泳演化推論」，研究成果登上國際知名期刊。

這項研究是由國立中山大學生物科學系助理教授費卡契（Martin Fikacek）與丹麥、德國等學術機構跨國合作研究。成果登上國際知名期刊「英國皇家學會會報（Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences）」。

費卡契表示，牙蟲（Hydrophilidae）是一類主要生活在水生環境中的甲蟲，但大多數不會游泳。其中只有一支系具有游泳能力，休息時以倒立姿態停棲於水草或水面下，游泳時則展現兩種截然不同的「泳姿」。

此外，部分牙蟲會先將身體翻正，以類似「狗爬式」的方式游泳，主要利用後兩對腳划水前進，體型較修長，代表物種為流線型的貝牙蟲（Berosus）。另一種牙蟲則保持倒立狀態，以「仰式」游泳，僅使用中間兩隻腳來推進，體型接近半球型，代表物種為球牙蟲（Amphiops）。

過往研究顯示，游泳在許多不同科的甲蟲是各自演化，非源於同一祖先。然而，費卡契研究團隊運用分子演化證據與微型斷層掃描分析，發現貝牙蟲與球牙蟲體內皆有一處相同的骨化構造，推測牙蟲游泳模式均是從共同祖先獨立演化而來。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

費卡契強調，即使在牙蟲游泳的祖先型滅絕又缺乏化石證據的情況下，仍可透過結合跨領域研究、以現代科學方法分析現存牙蟲的游泳模式，溯源推導牙蟲祖先型的游泳模式，並提出相關演化推論。

國立中山大學今天新聞稿表示，此研究不僅為研究牙蟲游泳模式演化的全球首例、描繪出遠古牙蟲的演化與生活方式，更可作為其他生物研究重建並溯源祖先型的參考新途徑。（編輯：張銘坤）1140421

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：