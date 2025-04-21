中山大學研究溯源遠古牙蟲 提出游泳演化推論

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）國立中山大學與丹麥、德國等學術機構跨國合作，研究兩類現存牙蟲的游泳行為與身體結構，推測是從共同祖先獨立演化而來，提出「遠古牙蟲游泳演化推論」，研究成果登上國際知名期刊。

這項研究是由國立中山大學生物科學系助理教授費卡契（Martin Fikacek）與丹麥、德國等學術機構跨國合作研究。成果登上國際知名期刊「英國皇家學會會報（Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences）」。

費卡契表示，牙蟲（Hydrophilidae）是一類主要生活在水生環境中的甲蟲，但大多數不會游泳。其中只有一支系具有游泳能力，休息時以倒立姿態停棲於水草或水面下，游泳時則展現兩種截然不同的「泳姿」。

此外，部分牙蟲會先將身體翻正，以類似「狗爬式」的方式游泳，主要利用後兩對腳划水前進，體型較修長，代表物種為流線型的貝牙蟲（Berosus）。另一種牙蟲則保持倒立狀態，以「仰式」游泳，僅使用中間兩隻腳來推進，體型接近半球型，代表物種為球牙蟲（Amphiops）。

過往研究顯示，游泳在許多不同科的甲蟲是各自演化，非源於同一祖先。然而，費卡契研究團隊運用分子演化證據與微型斷層掃描分析，發現貝牙蟲與球牙蟲體內皆有一處相同的骨化構造，推測牙蟲游泳模式均是從共同祖先獨立演化而來。

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費卡契強調，即使在牙蟲游泳的祖先型滅絕又缺乏化石證據的情況下，仍可透過結合跨領域研究、以現代科學方法分析現存牙蟲的游泳模式，溯源推導牙蟲祖先型的游泳模式，並提出相關演化推論。

國立中山大學今天新聞稿表示，此研究不僅為研究牙蟲游泳模式演化的全球首例、描繪出遠古牙蟲的演化與生活方式，更可作為其他生物研究重建並溯源祖先型的參考新途徑。（編輯：張銘坤）1140421