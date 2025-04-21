國科會：台日續簽合作協議 深化災防科技合作

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（中央社記者張璦台北21日電）推動災防科技國際合作，國科會表示，國家災害防救科技中心今天在日本筑波市，與日本文部科學省國立研究開發法人防災科學技術研究所（National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience，NIED），正式續簽防災合作協議。

國科會透過新聞稿指出，NIED總部位於日本茨城縣筑波市，在日本全國各地都擁有實驗設施和觀測設備。自1963年成立以來，已設立多個基礎研究部門、實驗室與研究發展中心，主要在進行地震、火山、洪水、崩塌，以及氣象等天然災害的研究，並同時針對災害應變與韌性城市等領域進行探討。

國科會說明，雙邊合作協議涵蓋了5大主要合作內容，首先，共同推動防災韌性與災害風險管理的研究與技術發展；第二，促進災防科技資訊與成果分享；第三，進行人員與訓練交流；第四，共同參與重大災害事件的調查與研析；第五，每年輪流舉辦研討會以強化交流平台。

國科會表示，雙方於2020年首次簽署合作協議，之後基於推動區域防災韌性與科技應用的共同理念，5年來已經開展多項實質交流與合作。

國科會進一步指出，災防科技中心與NIED曾經針對台灣2024年花蓮地震與日本2024年能登半島的地震，共同組成聯合災後調查團，分享勘災資料、評估方法與災害衝擊分析結果，並共同撰寫災後的調查報告，以作為未來面對災害時的參考。

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國科會轉述，在今天的簽署儀式中，災防科技中心主任陳宏宇表示，日本與台灣地理環境與災害風險極為相似，深化防災科技合作是提升彼此韌性與社會安全的關鍵。NIED也指出，災防科技的合作與交流是強化亞太防災能力的基石，期待雙方未來能夠更持續深化防災科學的研究與政策推展的對話。

國科會表示，此次簽署象徵雙方在災防科技的合作已進入新階段，未來雙方將以更緊密的合作機制，更具前瞻性的研究與實務應用，攜手打造更安全、永續的韌性社會。（編輯：楊蘭軒）1140421