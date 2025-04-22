教宗方濟各辭世 台灣教友追思禮儀緬懷

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（中央社記者曾以寧台北22日電）羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）辭世，台灣天主教友在今天參與追思禮儀，台北總教區總主教鍾安住追憶，方濟各生前簡樸、關懷弱勢，更曾勉勵不同宗教以善意彼此合作。

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）昨天辭世，享壽88歲。天主教台北總教區今天上午在台北總主教公署3樓大聖堂，舉行復活8日慶彌撒暨教宗方濟各追思禮儀。

今天上午8時30分左右，就有不少教友到場準備參與禮儀。張小姐語帶哽咽地跟中央社記者分享，自己先前看到教宗走路一拐一拐，就覺得他很辛苦，又有繁重工作，因此感謝天主，免除他肉身的痛苦，讓他卸下重擔，希望他一路平安。

會眾並於8時50分開始陸續在工作人員引導下，進入會場。在會場右側前方，佈置方濟各照片與蠟燭、鮮花，場面莊重哀戚，台灣地區主教團主席李克勉代表上香、獻花、獻果，表達追悼。

會中，李克勉以「沙灘上的腳印」故事進行分享，在人感到悲痛孤獨的時候，上主仍然愛著人們；教宗方濟各直到離世前，都仍然堅守崗位，甚至還在20日復活節當天進入人群，而非遵照醫囑遠離人群，顯示他也是這樣愛著人們。

台北總教區總主教鍾安住會後受訪回憶，方濟各生前在生活中充分展現自身信仰，以聖人「亞西西的方濟各」為學習對象，不僅生活簡樸、樂於捐款關懷窮人、關心社會邊緣人，更致力為教會革新努力，還曾在主持禮儀時為受刑人洗腳，告訴他們「坐監都是暫時的，出去後要重新做人」，感動不少受刑人。

鍾安住說，方濟各最了不起的就是宗教交談、對各個宗教都保持開放態度，每造訪一地，都會拜訪當地宗教領袖，跟伊斯蘭國家的宗教領袖，也建立良好關係；去年9月台灣宗教和平協進會10多個宗教領袖拜訪梵諦岡，教宗也高興地一一問候不同領袖，要大家合作、以彼此為兄弟姊妹，以善意改善社會風氣。

方濟各生前常被視為近代最「親中」的教宗。李克勉指出，方濟各的本意是普世與博愛，並希望信仰能傳遍全世界，因此哪裡越有困難他就越往哪裡去，但他同時也為自由的地方祈禱。

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台北總教區規劃在近期派員前往梵蒂岡，但是以什麼方式過去，仍要與教廷駐台大使館臨時代辦馬德範進一步討論。

天主教台北總教區表示，自明天起，於每天下午3時在台北總主教公署舉辦慈悲聖時（追思禮儀）；亦於公署1樓布置方濟各靈堂，自今天下午3時起，於平日上午10時至下午4時開放悼念，至教宗出殯前1日止。（編輯：陳清芳）1140422