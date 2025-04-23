加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
防中國在台洗產地 經濟部擬逐步加嚴MIT 35%加值比率
首頁 / 生活

觀光署攜手世界宗教博物館 推知性心靈旅遊

2025/4/23 15:58（4/23 16:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
交通部觀光署長周永暉（左1）與世界宗教博物館發展基金會執行長釋顯月法師（右1）22日簽署觀光合作備忘錄，整合雙方觀光資源，推廣知性之旅，吸引國內外旅客到訪。（觀光署提供）中央社記者余曉涵傳真 114年4月23日
交通部觀光署長周永暉（左1）與世界宗教博物館發展基金會執行長釋顯月法師（右1）22日簽署觀光合作備忘錄，整合雙方觀光資源，推廣知性之旅，吸引國內外旅客到訪。（觀光署提供）中央社記者余曉涵傳真 114年4月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北23日電）觀光署今天宣布在22日與世界宗教博物館簽署觀光合作備忘錄，未來將透過雙方合作，讓宗教文化觀光成為台灣特色的觀光主題之一。

為了持續推廣知性之旅，交通部觀光署今天發布新聞稿表示，攜手世界宗教博物館簽署備忘錄，並針對強化國際引客與推動永續旅遊、建構主題旅遊、發展體驗遊程及宣傳活動展覽與導入智慧觀光等議題進行交流合作。

觀光署長周永暉說，聯合國世界觀光組織UNWTO調查指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後將迎來生態與知性旅遊時代，觀光署將結合海外16個辦事處，積極推廣台灣的知性之旅，鼓勵國際旅客來台灣深度旅遊。

周永暉說，宗教文化能淨化人心，對於心靈成長有相當的助益，而旅行本身也是一種成長，結合宗教文化的知性之旅更能讓人內心感到寧靜及富足，期待藉由觀光署與世界宗教博物館簽署合作備忘錄，整合雙方觀光資源，吸引國內外旅客到訪，來趟心靈環保之旅。

google news透過 Google News追蹤中央社

財團法人世界宗教博物館發展基金會執行長釋顯月法師指出，世界宗教博物館自2001年創立以來，本著創辦人心道法師「尊重、包容、博愛」核心精神，24年來已成為台灣各宗教和平對話、溝通交流的平台。

釋顯月法師說，希望以不同形式期盼喚起更多人的心靈覺醒，企盼做到尊重物種存在的價值，包容彼此生存的空間，共同成就分享的世界，與萬物共好。（編輯：李亨山）1140423

#2019冠狀病毒疾病
#COVID-19
#世界宗教博物館
#觀光署
#周永暉
周永暉
大型活動行銷觀光 業界反映智慧支付不足媽祖遶境也吸引外國人 特色活動助攻觀光行銷
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：