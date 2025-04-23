立委指遲緩兒聯評缺口2.5萬人次 國健署擬助偏鄉

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（中央社記者沈佩瑤台北23日電）早期療育是遲緩兒正常發展關鍵，民進黨立委林月琴質疑聯評量能缺口至少2.5萬人次。國健署長吳昭軍說，持續增量能，針對6處缺乏外展聯評服務的偏鄉，研議是否由鄰近單位協助。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛生福利部長邱泰源就「國家社會福利政策財源檢討及偏鄉兒童發展篩檢執行情形」進行專題報告，並備質詢。

衛福部自去年7月1日起，全面針對未滿7歲兒童新增6次兒童發展篩檢服務，透過接受標準化篩檢工具訓練的醫師，讓有需要的孩子，能在健康照護與家庭呵護下長大。

林月琴今天質詢指出，偏鄉篩檢與聯評資源缺乏，全台88處偏遠地區中，至今共17區轄內連1家篩檢院所都沒有，且篩檢後必須進行聯合評估，明明偏鄉地區共64處應提供服務，目前尚有6處沒有資源。

林月琴直言，「通報人數只會持續增加」，每名幼兒通常需要2至3次才能完成聯評，若以2023年遲緩兒早療服務通報3萬4781人計算，服務量至少需要6萬9592人次，即使國健署今年投入聯評預算增加至新台幣3億5830萬餘元，預計可評估也僅為4萬3957人次，缺口達至少2.5萬人次。

林月琴表示，全國篩檢率不到5成、僅約46.2%，到了偏鄉更低，僅約40.2%。儘管政府另外推動幼兒專責醫師制度，可是幼兒專責醫師不一定懂兒童發展篩檢，加上幼兒專責醫師涵蓋率未達6成，無法分攤偏遠照護責任。此外，篩檢量表與檢核人員缺乏標準化，難以避免重複通報、無效通報。

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吳昭軍會後接受媒體聯訪說明，偏鄉篩檢率僅40.2%，確實稍微不足，且64處應提供外展聯評服務的偏鄉地區，仍有6處未滿足，會再看看當地有沒有醫療機構能夠受訓取得資格，若無適合機構，則進一步研議是否由鄰近相關單位協助提供服務。

至於幼專醫師加入兒童發展篩檢行列，吳昭軍說，持續鼓勵中，針對仍有部分未投入，會再與醫事司討論是否納入相關指標，並提高誘因。（編輯：管中維）1140423