正心中學師生聯手AED、CPR 心梗師康復返回職場

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（中央社記者姜宜菁雲林縣24日電）正心中學老師張寶元3月10日運動時突然倒地不醒，學校師生聯手急救，後送醫院搶救後康復，張寶元今天在醫院記者會上感謝每雙伸出援手的人，醫院則送上蛋糕慶祝他重生。

台大醫院雲林分院今天召開「生命之鏈入校園、瀕危生命獲搶救」記者會，分享生命救援故事，事件主角張寶元上個月在學校被急救後送醫治療，現在康復回到工作崗位繼續教書。

張寶元說，家族有心血管疾病的病史，所以他保持運動習慣和注意體重，但是3月10日與學生打球時突然倒地不醒，還好學生楊畯琳、劉品寬和其他老師出手相救，施以心肺復甦術（CPR）並使用自動體外心臟電擊去顫器（AED），爭取黃金救援時間。

楊畯琳指出，家中長輩曾因心梗過世，當時他年幼所以無法救治，但現在他積極學習救護技能並且考取證照，很高興此次能及時救援。

張寶元獻上花束感謝醫療團隊，同時給予2學生擁抱，在場的雲林縣長張麗善、院長馬惠明等人為之動容。院方送上蛋糕慶祝張寶元重生。

台大醫院雲林分院急診醫學部醫師黃郁文表示，師生第一時間處置得當，張寶元到院後恢復心跳呼吸，檢查確認心肌梗塞所致，經心臟科醫師緊急心導管手術後，送往加護病房觀察，3天後清醒，3月25日康復出院。

台大醫院雲林分院心導管室主任楊紹祺說，本次個案能成功救回關鍵在於校方即刻進行CPR並使用AED電擊，讓患者心臟在短時間內恢基本功能，並爭取到手術與後續治療的時間，以及心導室團隊迅速打通血管與支架置入，穩定生命狀況。

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楊紹祺指出，心肌梗塞為心臟冠狀動脈急性阻塞所致，若無及時處置，極易導致心律不整甚至猝死。

正心中學校長林佳慧指出，學校未來將持續強化急救課程，並與政府及醫療單位合作，優化校園應變機制，確保在緊急時刻能迅速應對，保障師生安全。（編輯：陳清芳）1140424