緬懷武俠電影宗師胡金銓 中央大學命名小行星

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（中央社記者許秩維台北27日電）已故導演胡金銓曾執導電影「龍門客棧」，開創台灣武俠電影熱潮，中央大學將編號600867小行星命名為「胡金銓（Kinghu）」，以表彰其電影成就。

中央大學今天發布新聞稿指出，出生於中國北平的胡金銓（1932年—1997年）是華語電影史上極具影響力的電影導演之一，開創新派武俠電影風格；他於1967年赴台灣籌組電影公司，執導「龍門客棧」，於台灣、香港、東南亞等地票房獲得亮眼成績，更開啟台灣武俠電影的熱潮。

胡金銓擅長將東方傳統的水墨畫與戲曲元素融入電影中，代表作「俠女」曾於1975年榮獲第28屆坎城影展最高技術委員會大獎；另一部電影「山中傳奇」也在1979年第16屆金馬獎中，獲得最佳導演、最佳美術設計等獎項。

為緬懷胡金銓並表彰其電影成就，中央大學也將編號600867小行星命名為「胡金銓（Kinghu）」。

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中央大學主任秘書李宇翔表示，小行星的命名，不僅是對胡金銓導演非凡電影成就的高度肯定，也象徵他的精神如星光般永恆照耀，可跨越時空，啟發並照亮後輩的創作之路，無論是對藝術的追求，還是對華語電影的影響，都是寶貴的資產。

胡金銓（Kinghu）小行星，編號600867，於2007年7月21日由中央大學鹿林天文台的林啟生及美國馬里蘭大學博士葉泉志共同發現，大小約2.4公里。（編輯：吳素柔）1140427