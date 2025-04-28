原民教育融入高中校訂課程 每學期最高補助10萬

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（中央社記者許秩維台北28日電）教育部為推動全民原教精神、強化學生的原住民族文化知能，鼓勵高中將原民教育議題融入校訂課程，即日起受理申請，每校每學期最高補助10萬元。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，為增進高中教師對其教學領域所涉及原住民族知識的認識，國教署推動「高級中等學校原住民族教育校訂課程推廣計畫」，強化學生的原住民族文化知能，並培養文化敏感度。

國教署說明，114年「高級中等學校原住民族教育校訂課程推廣計畫」委託國立東華大學辦理，即日起至5月30日受理徵件，學校應先規劃原住民族教育相關課程，或從學校年度課程計畫書中擇定合適課程，於申請書敘明與原住民族相關的教學內容，以及相應的教學資源。

課程教學可納入校訂課程，如「校訂必修課程」、「選修課程」、「團體活動時間」、「彈性學習時間」，課程模式為單一課程以原住民族為主題、單一課程每學期至少3週教學內容與原住民族有關或集合數門課程等，每校每學期最高補助新台幣10萬元，上下學期最高共計20萬元。

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國教署提醒，學校需於計畫申請書呈現研商過程，應由學校主管、原住民族相關課程授課教師、家長代表、原住民族代表、原住民族教育專家學者等召開會議，討論計畫內容並形成共識，且敘明教學規劃是否融入原民會「Indigenous Peoples Rights原住民族權利手冊」、原住民族10大歷史事件專書等出版品內容。

受理計畫經費申請後，國教署將組成審查小組，就地方政府及高級中等學校申請案審查，執行期間也將組織專家學者輔導小組，針對學校個別性質差異，彈性調整輔導內容，期望透過課綱推動全民原教精神，建構原住民族知識體系，讓原住民族教育議題融入學習課程。（編輯：吳素柔）1140428