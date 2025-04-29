健保試辦論人計酬 邱泰源：擬擴及花東全區

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（中央社記者沈佩瑤台北29日電）總統賴清德近日提到花蓮秀林健保論人計酬計畫很成功。衛福部長邱泰源今天說，秀林以人為中心、給予病人完整照顧，接下來預計擴大花東全區試辦，沒有限制疾病或單位。

健保改革聲浪不斷，賴總統27日出席2025健康台灣全國論壇，拋出各區健保總額「自收自管」構想，不必交由健保署核定，也提到花蓮縣秀林鄉「論人計酬」計畫很成功。

現行健保給付採取「論量計酬」，民眾就醫量越多，醫療院所收入越多；但「論人計酬」指的是整合各層級醫療團隊對特定區域民眾進行照護，每名民眾會有一筆預定經費額度，當團隊照顧得越好，就醫機會越少，院所收入反而更高，簡單來說，是「買健康」而非「買治療」。

衛福部長邱泰源今天上午出席部立醫院第3屆優良暨資深典範行政人員頒獎典禮，並在會前接受媒體聯訪指出，台灣醫療體系分為3層級醫院加上診所，賴總統意思是希望財務自主，最重要的是加入健康促進元素，照護方面一定要全人醫療。

至於長久以來討論的「論人計酬」，邱泰源坦言，的確必須有更多配套措施，例如轉診系統、家庭醫師的建立等，這些配套措施做好，未來民眾的健康會得到更完整的照顧。

邱泰源指出，台灣過去20年來努力加強分級醫療策略聯盟，目前有81個分級醫療策略聯盟，比如台大有星月計畫、長庚則有雁行計畫等，這些都是將來落實「健康台灣」重要基礎；更重要的是如何在社區建立整合性照顧，這也符合世界衛生組織（WHO）希望各國建立整合性健康照顧。

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此外，健保署長石崇良昨天表示，花蓮秀林經驗是否擴大整個花東試辦，須研究整合體系，目前正在評估先將「論人計酬」擴及長照機構住民、洗腎病人兩大族群。

邱泰源表示，花蓮秀林做得相當成功，「以人為中心」給病人完整照顧，也非常重視健康促進，若能用秀林鄉的模式，第一步先在花蓮、台東擴大區域舉行，並沒有限制一個疾病或是一個單位，而是整個區域擴大舉行，這是政府現在的方向。（編輯：張雅淨）1140429