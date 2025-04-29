二尖瓣逆流「傷心」5旬男心臟不停跳微創手術修補

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（中央社記者陳婕翎台北29日電）長期二尖瓣逆流導致心臟擴大，恐惡化成心衰竭。50歲陳先生因感冒聽診意外發現嚴重二尖瓣逆流，及早發現適用心臟不停跳微創手術修補，一週後出院，生活如常，不再逆流「傷心」。

陳先生的心臟問題，在台灣並不少見，二尖瓣逆流是最常見心臟瓣膜疾病之一，發生率約為人口的1%至2.5%，台北榮總外科部心臟血管外科主治醫師許喬博今天在記者會說明，心臟瓣膜主要會遇到的問題有2種，分別是狹窄與逆流，二尖瓣逆流與年齡有關，隨著年紀越大，發生率越高。

二尖瓣主管的是將血液送往主動脈的「關口」，許喬博說，二尖瓣要必須關得夠密才不會發生逆流，二尖瓣逆流主因是腱索斷掉，若二尖瓣未能關閉好，心臟無法有效地將血液經主動脈送往身體其他部位，影響心臟效率，長期可能導致心臟擴大、心衰竭，甚至有死亡風險。

退化性二尖瓣逆流幾乎不會有明顯徵兆，許喬博表示，診間遇到多數個案是兵役體檢發現，二尖瓣逆流透過一般聽診器也可以聽出來，部分民眾與個案陳先生一樣，是感冒到診所看病聽診意外檢查出，「定期聽診很重要」，目前退化性二尖瓣逆流標準治療方式以修補手術為主。

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許喬博說，退化性二尖瓣逆流修補的方法非常多樣，從傷口約15至20公分的傳統開心手術，需撐開胸骨，使用體外循環機的心臟停止修補方式；還有心臟不停跳的二尖瓣夾子及人造腱索修補技術，微創技術傷口小，手術時間約2小時，疼痛感與加護病房住院天數都比較少。

台北榮民總醫院內科部心臟內科主治醫師宋思賢提醒，血壓太高，對心臟負荷非常重，長時間下來可能會對腱索造成彈性疲乏等問題，臨床上有觀察到血壓高合併二尖瓣逆流風險較高。對於有二尖瓣逆流病史者，連可能會增加血液壓力的重訓都要多加留意，適可而止。（編輯：李亨山）1140429