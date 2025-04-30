116學年大學分發152系組參採數乙 財資管占7成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北30日電）根據大學招聯會最新資料顯示，116學年繁星推薦和申請入學近半數系組不參採數學，分發管道有152個系組參採分科測驗數乙，以財經、資訊、管理學群居多，約占7成。

為協助高中生提早規劃升學方向，大學招生委員會聯合會今天公布116學年「繁星推薦、申請入學、分發入學招生管道數學考科參採查詢系統」，提供繁星推薦、申請入學、分發入學等3大招生管道中，各大學校系採計學測數學A、數學B以及分科測驗數學甲、數學乙等4考科資訊。

招聯會新聞稿指出，116學年繁星推薦管道有555個系組參採學測數A，230個系組參採數B，數A及數B均可進行招生分組或擇一檢定有111個系組，另有811個系組不參採數學。

申請入學則有631個系組參採數A，257個系組參採數 B，數A及數B均可進行招生分組或擇一檢定有125個系組，另有979個系組不參採數學。

招聯會執行秘書王泓仁表示，與115學年相比，繁星和申請管道使用數學考科的情況沒有大幅差異，近半數系組不參採數學，參採數A的超過3成，參採數B則約1成3，不到1成系組參採數A或數B其中任一科皆可。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

數乙自114學年起納入分發入學考科，招聯會資料指出，116學年分發入學管道有73個系組參採學測數A，和前兩年持平，參採數B的系組略下降（134個），使用分科測驗數甲及數乙的系組些微增加，469個系組參採數甲，152個系組參採數乙；參採數A+數乙有1個系組，參採數B+數乙有1個系組，使用數A或B並採計數乙的有1個系組，數A或B進行招生分組或擇一檢定有67個系組，還有862個系組不參採數學。

招聯會提到，數乙從114學年起納入分科測驗考科後，116學年各校系組使用情況多延續前兩年，有使用分科測驗數乙的155個校系組中，以財經、資訊、管理學群居多，約占7成。（編輯：陳政偉）1140430