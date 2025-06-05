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學習歷程案 中國醫大6日邀學生說明再決定錄取否

2025/6/5 18:50（6/5 19:18 更新）
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圖為在考場進行準備工作的試務人員。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郝雪卿、葉臻台中5日電）台中市1名高中生學習歷程檔案遭指造假，原本遭中國醫藥大學等4校取消錄取資格，但中國醫大今天表示，已聯絡學生，明天中午前請學生到校說明後，再儘快決議是否錄取。

這名高中生日前在社群平台分享，錄取國立陽明交通大學醫學系，而學習歷程檔案提到曾參加高中菁英盃辯論比賽獲「最佳辯士」，但網友質疑只是其中1場比賽「優秀辯士」；陽明交大、台北醫學大學、中國醫大及中山醫學大學陸續取消這名學生錄取資格。

不過，中國醫大主任秘書陳悅生表示，教育部規定，須經完整程序再決定是否錄取，經校方召開招生委員會臨時會議，認為應予學生陳述機會，將待學生到校說明後，再開招生委員會決定是否錄取。

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此外，這名學生也備取長庚大學，長庚大學對媒體表示，最後結果已發函甄選會及考生，不對外說明決議內容。

學生就讀的高中說，遺憾發生這件事，已通知學生報名參加7月分科測驗。（編輯：李明宗）1140605

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