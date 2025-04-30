藥局賣事後避孕藥 食藥署擬借鏡日本經驗進行規劃

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（中央社記者陳婕翎台北30日電）事後避孕藥擬改指示藥，在藥局就能購買，食藥署近期完成首場討論會，拋出借鏡日本試辦模式，藥局開藥，民眾需當場服用，3週後至聯盟婦產科診所回診，目前正在意見收集階段。

被稱為「事後丸」的事後避孕藥，是一些女性在與異性性行為沒有任何事前防護措施後選擇的避孕方式，無論事前或事後避孕藥，在台灣均屬處方藥，須由醫師處方的藥品，非經醫師處方，藥局不得調劑供應，違者最高可罰新台幣200萬元，各界關注事後避孕藥轉類進度。

衛生福利部食品藥物管理署藥品組副組長林意筑今天在例行食藥安全管理說明記者會表示，事後避孕藥轉類涉及層面廣，醫界、藥界、家長與婦幼團體都有不同想法與擔憂，保障女性健康是共識，上週邀集相關團體，舉行試辦方案第1次討論會議，分享日本試辦計畫結果。

林意筑說，日本試辦模式是由厚生勞動省委託藥師公會辦理，為藥局販賣事後緊急避孕藥品調查計畫，從2023年11月底啟動，計畫執行至2026年3月左右，合作藥局約300多家，大約每2至3家藥局必須與鄰近婦產科診所聯盟，適用對象為16歲以上女性。

林意筑表示，日本試辦模式要求個案必須在藥師面前當場服用事後避孕藥，3週後必須赴婦產科診所回診，目前正在收集各界回饋階段，希望以日本經驗為基礎，規劃出符合台灣國情的計畫，後續還需經過人體研究計畫書與倫理審查委員會等審查程序，將儘速促成。

月經週期與受孕息息相關，每個人月經週期略有不同，平均約28天，分為月經期、濾泡期、排卵期與黃體期。排卵期大約在下次月經前14天，是受孕機率最高的時期。事後避孕藥的作用機轉是可抑制或延遲排卵，使精子較難移至與卵子結合，或讓受精卵無法順利著床。

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「事後」口服避孕藥是在無安全措施的性行為後72小時內服用，透過高劑量黃體素抑制或延遲排卵，但並不適合長期使用。另外，台大醫院婦產部講師、基因醫學部主治醫師戴怡芸說，許多人擔心吃口服避孕藥會導致不孕，事實上一旦停藥，約3個月內卵巢就會逐步恢復正常的排卵功能。

戴怡芸說，「體外射精」是非常多男性腦中避孕好方法，事實上，即使在性行為過程尚未射精，但因前列腺液內就含有精子，所以射精前離開陰道絕對不是好的避孕方法。在婦產科醫師眼中．目前CP值較高的避孕方式是使用保險套，而成功率最高的是絕育手術。（編輯：黃名璽）1140430