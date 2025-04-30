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白牌車載客 竹市監理站攔查罰10萬元、扣照4月

2025/4/30 13:48（4/30 14:16 更新）
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新竹市監理站與新竹市警察局交通隊日前組成聯合稽查小組，於新竹台大分院新竹醫院前成功攔查議價收取新台幣160元車資的違規營業車輛，對駕駛人處10萬元罰鍰，吊扣違規駕駛執照4個月及吊扣違規營業車輛汽車牌照4個月。（新竹市監理站提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年4月30日
新竹市監理站與新竹市警察局交通隊日前組成聯合稽查小組，於新竹台大分院新竹醫院前成功攔查議價收取新台幣160元車資的違規營業車輛，對駕駛人處10萬元罰鍰，吊扣違規駕駛執照4個月及吊扣違規營業車輛汽車牌照4個月。（新竹市監理站提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年4月30日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市30日電）新竹市監理站與新竹市警察局交通隊日前組成聯合稽查小組，成功攔查1輛違規營業車，對駕駛人開罰新台幣10萬元罰鍰，吊扣駕照4個月及吊扣違規營業車輛汽車牌照4個月。

新竹市監理站今天發布新聞稿指出，白牌車主要利用通訊軟體群組攬客或電話預約接送客人，新竹市監理站每月不定期會同警察局交通隊在火車站及客運場站或白牌車經常性出沒地點加強巡查。

竹市監理站指出，日前與新竹市警察局交通隊組成聯合稽查小組，於新竹台大分院新竹醫院前成功攔查議價收取160元車資之違規營業車輛，對駕駛人處10萬元罰鍰，吊扣違規駕駛執照4個月及吊扣違規營業車輛汽車牌照4個月。

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新竹市監理站長黃友川表示，白牌車多使用一般自用車，駕駛人可能為沒有合格駕駛執照資格，甚至有不良前科，也無旅客責任險的保險保障，暗藏乘車風險，如產生消費糾紛可能求償無門。

黃友川表示，呼籲民眾選擇車牌為「白底紅字」的合法計程車，監理站會持續不定期聯合警方進行稽查，落實維護市場秩序與民眾安全。（編輯：林恕暉）1140430

#新竹市
#警察局
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