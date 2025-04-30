男子乳頭流液體誤以為痘痘 1個月後出血確診乳癌

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（中央社記者鄭維真彰化縣30日電）65歲男子左側乳頭流出液體，原以為是痘痘而未理會，1個多月後竟流出血絲，他驚覺不對勁求醫，經醫師診斷為乳管原位癌，手術切除。

員榮醫院今天發布新聞稿表示，男子就診時告知醫師左側乳頭不知為何流出不明液體，原本以為長痘痘，但流了1個多月，還流出血絲，嚇得他趕緊就醫。

在員榮醫院駐診的童綜合醫院梧棲院區乳房外科醫師陳國棟表示，檢查患者時摸到左側乳頭下方有腫塊，輕壓左乳頭可見少量出血性分泌物，但沒有腋下淋巴結腫大情況。患者BMI值為32.6（正常值應小於24），無乳癌家族史。

經乳房超音波顯示，患者左側乳頭下方有1.7公分腫塊，切片檢查後，證實為乳管原位癌，醫師安排手術切除。患者說，不知道男性也會罹患乳癌。

陳國棟說，這名男性乳癌患者是他從醫20餘年來第2個案例，男性乳癌相對罕見，約占所有乳癌病例1%，其中多數為浸潤性乳管癌，而乳管原位癌在男性乳癌中僅約5%。男性乳癌常見症狀為乳頭下有無痛硬塊，乳頭凹陷或出血性分泌物，乳頭周圍皮膚潰瘍等。

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陳國棟表示，男性乳癌好發於60至70歲，好發因子有乳癌家族史、雌激素過多，如肝硬化、肥胖、濫用酒精、克氏症候群、隱睪症或曾接受睪丸摘除手術，會增加男性乳癌發生率。

醫師提醒，男性乳管原位癌5年存活率高，約98%至100%，但若未治療，約30%至50%乳管原位癌於10到20年內可能進展為侵襲性乳癌，影響存活率；尤其晚期乳癌5年存活率降至20%至30%。若摸到乳房附近有硬塊，特別是有乳癌家族史者，應立即尋求專業醫師協助。（編輯：郭諭儒）1140430