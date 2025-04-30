SRF白皮書正式版發布 環境部將擬灰渣處理指引

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（中央社記者張雄風台北30日電）環境部今天晚間發布SRF白皮書正式版，盼完善SRF管理體系；並強調今年將採樣多廠SRF衍生灰渣，編修處理及再利用指引，內容涵蓋進廠允收、再利用技術、產品檢驗等階段。

環境部今天晚間發布「固體再生燃料（SRF）白皮書」正式版，全面盤點國內外SRF概況、政策與改善對策；評估產業料源、製造使用量能及經濟效益。

環境部表示，白皮書中收錄各界意見與回應，並說明管理現況與未來對策，涵蓋料源、製造、使用、監控，並加嚴空污與品質標準；期待完善SRF管理體系，最大化廢棄物資源價值，確保環保與經濟平衡。

就民眾所關注，SRF製造及使用廠是否應進行環境影響評估及健康風險評估，環境部說明，工廠設立許可應向所在縣市政府或經濟部申請許可；然而目前已經加嚴空污法規，因此尚未規劃廠商需進行健康風險評估。

民眾呼籲違規廠商應設退場機制。環境部回應，在管理辦法中就不同違規樣態，分別訂定主管機關得令廠商停止收受廢棄物進廠、停止再利用運作、停止銷售或運送SRF至使用者等裁罰手段，以嚇阻廠商違規取巧行為。

灰渣目前再利用項目包含道路基底或填充物、垃圾掩埋覆蓋層材料、水泥生產原料等，為強化灰渣的處理或再利用流向管理，環境部針對收受SRF衍生灰渣機構「進廠允收標準」、「再利用（或處理）技術」及「產品檢驗」3階段進行研議編修指引，已排定今年採樣多廠SRF衍生灰渣作為編修參考。

環境部並強調，SRF料源應為國內事業產生廢塑膠，明確排除以進口廢棄物作為SRF原料。

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白皮書指出，目前取得許可的SRF製造廠，合計可收受廢棄物量為每年188.6萬公噸，若籌設中5家製造廠順利投入營運，預計每年增加60.9萬公噸，即明年製造廠許可處理量為249.5萬公噸。

白皮書估算，在保守情境下，總產值為新台幣7.40億元；在樂觀情境下，總產值為16.92億元。主要包含SRF取代煤炭、蒸氣產出、電力產出等潛在經濟效益。（編輯：龍柏安）1140430