立夏養生要養心 藥師建議多吃紅色食物

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（中央社記者沈佩瑤台北1日電）今年5月5日是24節氣中的「立夏」，代表夏天正式到來，溫度將明顯升高、雷雨增多。藥師陳安青提醒，立夏養生注重養心，可多吃紅色食物，包含桑葚、紅西瓜、紅棗、番茄等。

立夏開始，晝長夜短、氣溫升高，台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區藥劑科藥師陳安青今天透過新聞稿指出，夏天屬火，火氣通心，加上氣溫炎熱，汗液外泄，容易耗傷心氣，令人煩躁不安，立夏養生關鍵是養心。

陳安青說明，根據陰陽五行五臟與五色的對應，夏天屬火，火氣通於心，而心臟對應紅色，紅色入心，可以多補充紅色的食物，且夏天流汗較多時，酸味食物具有收斂的特性，適當吃酸能預防流汗過多，生津止渴，夏天盛產的桑葚、紅西瓜、紅棗、番茄等，都是養心好食材。

此外，陳安青表示，夏天因炎熱天氣而躲在冷氣房，或在戶外正中午進行激烈運動，大汗淋漓，兩者皆過猶不及，夏季養生應要「使氣得泄」，適度流汗排出身體裡的熱氣，流汗過多反而耗氣傷陰，建議可選擇散步、慢跑、打太極拳等運動，並在運動過後補充水分。

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除了立夏腳步近，5月也將迎來母親節，緊接著還有端午節。陳安青說，不少人準備吃大餐慶祝，不想吃完大餐造成胃部飽脹消化不良等腸胃道症狀，此時喝一杯山楂茶或仙楂餅，都能幫助消食除油解膩。

陳安青提醒，要注意的是，山楂最被熟悉是製成花形狀的仙楂糖，若是甜度較高的仙楂糖就不能吃太多；想達到消食化瘀功效最好是山楂乾以熱水沖煮效果最好，胃酸過多、胃潰瘍或腸胃功能較弱的人，避免空腹或大量食用山楂，以免引起不適。（編輯：龍柏安）1140501