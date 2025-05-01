製造使用塑膠襯墊、泡殼業者 7月起須申報繳費

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）塑膠襯墊、泡殼於112年被公告為應回收廢棄物。環境部今天說，7月起，製造或輸入商品有使用塑膠襯墊、泡殼等平板包材，業者必須依法申報及繳費，但不會影響物價。

環境部發布新聞稿，塑膠襯墊或泡殼的製造業者或輸入業者、進口商品中夾帶塑膠襯墊或泡殼的輸入業者，7月1日起，均應按「應回收廢棄物責任業者管理辦法」相關規定，辦理責任業者登記、申報及繳費，確保民眾消費使用所產生的廢棄塑膠平板包材能有效回收再利用。

環境部資源循環署副執行秘書翁文穎告訴媒體，許多生鮮、3C產品的包裝都會用到塑膠襯墊或泡殼，2年前先由環境部補助經費回收，並預告今年5月登記納管，因費率仍待與業者討論，將延至7月實施。

翁文穎說，目前預告的費率是每公斤新台幣16.56元，以包裝滑鼠的塑膠泡殼為例，每一個大約才27公克，換算業者要繳交的約0.45元，大約是滑鼠價格的千分之2，不致於對物價造成影響。

翁文穎說，對一般民眾在網路購買有使用襯墊、泡殼的商品，因數量都很小，也不會收費，主要是對販售業者課徵，除非民眾購買的數量經換算須繳納的金額達到約1200元才會收取。

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環境部統計，目前國內每個月回收的塑膠襯墊或泡殼約2000公噸，納管後可確保民眾消費使用所產生的廢棄塑膠平板包材能有效回收再利用。

資源循環署已規劃於5至7月，在北中南辦理多場次說明會，協助新納管業者熟悉如何申報營業量及繳納回收清除處理費用。（編輯：李亨山）1140501