高雄馬祖航線開航 馬管處送紀念酒

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（中央社記者潘欣彤連江縣1日電）馬祖風管處今天宣布，慶祝高雄馬祖航線開航，6月6日首航日起至6月27日止，非設籍馬祖民眾憑該航線機票，完成指定任務後，即可兌換馬祖東湧陳高1瓶。

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處今天發布新聞稿指出，配合高雄馬祖新航線首航，推出「馬管處×馬高航線」打卡贈禮活動，於6月6日至27日，非設籍連江縣旅客持該航線機票、追蹤「馬祖愛趴GO」粉絲專頁，並於南竿機場拍照打卡上傳，即可免費兌換東湧陳高100毫升1瓶。

馬管處長洪志光透過新聞稿表示，隨著高雄馬祖新航線啟航，將大幅提升旅客往返馬祖便利性，也讓馬祖與全台的連結更加緊密。盼透過更多元且穩定的交通選擇，讓更多人能輕鬆踏上馬祖這座充滿自然魅力與人文風采的海島，感受藍眼淚的夢幻、古厝的靜謐與戰地風情的獨特氛圍。

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馬管處說明，根據執飛高雄馬祖航線的華信航空公司規畫，每週五上午11時15分由小港機場起飛，12時55分抵達南竿機場；回程則於同日13時40分自南竿起飛，15時20分抵達高雄。此航線不僅便利軍民返鄉，更讓旅客能安排週末假期，感受馬祖春夏限定的藍眼淚奇景。

連江縣政府今天則宣布，高雄馬祖航線已於4月15日在華信航空官方網站開放訂位，目前6月6日高雄往馬祖首航班機已訂位客滿；連江縣府將聯手高雄市政府、華信航空提供豐富紀念禮，迎接搭乘首航班機旅客。（編輯：吳素柔）1140501

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